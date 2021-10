Trois victoires pour les équipes des Élites de Beauce-Appalaches

Les équipes des élites de Beauce-Appalaches étaient sur la glace pour une cinquième semaine.

Le M13 AAA Relève jouait à l’aréna de Thetford Mines. Les Élites ont signé une victoire par la marque de 2 à 1 contre les Espoirs du Saguenay. Le gardien de but Thomas Giguère a ajouté cette victoire à sa fiche alors que les marqueurs étaient Félix Couture et Hugo Bergeron. Jacob Marcoux et Ludovick Plante ont récolté une passe chacun.

M13 AAA

Malgré un excellent départ samedi à l’aréna de Thetford contre les Espoirs du Saguenay, l’équipe s’est inclinée par la marque de 6 à 3. Ils ont disputé un second match dimanche alors que l’équipe rendait visite aux Cascades Élites à Kingsey Falls, marque finale : défaite de 9 à 1.

M15 AAA-R

L’équipe jouait également contre les Espoirs du Saguenay samedi à Thetford. Une excellente performance d’équipe leur a permis de savourer une victoire de 4 à 1. Ryan Gagné a été excellent devant le filet alors que Zach Nadeau, Charles-Antoine Dubé, Elliot Lacroix et Sam-Félix Poulin ont marqué un but chacun. Dimanche, l’équipe recevait les As de Québec à St-Éphrem. Ils se sont inclinés 3 à 2.

M15 AAA

Un seul match était à l’affiche pour le M15 AAA. Ils affrontaient les As de Québec. Ces derniers ont eu raison des Élites avec un score de 4 à 0.

M17 Espoir

Une victoire et une défaite résument la fin de semaine de l’équipe M17 Espoir. D’abord, Andy Gagné a mené l’offensive avec deux buts dans une victoire de 4 à 3 contre les Espoirs du Saguenay. Dimanche, l’équipe a subi une défaite contre les As de Québec, marque finale : 3 à 2.