Les Condors sont au premier rang de la division 3

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches disputeront leur dernier match en saison régulière ce dimanche à 13 h au stade du cégep. Ils tenteront de finir la saison avec une fiche parfaite en remportant la victoire contre les Gaulois du Cégep de La Pocatière.

L’équipe est actuellement au premier rang du classement de la division 3 avec 7 victoires en cumulant 14 points. Il est certain que les Beaucerons poursuivront en série éliminatoire.

« C’est notre première saison en division 3 et nous sommes très contents de voir la progression de l’équipe. Tous nos joueurs en condition vont jouer lors du prochain match et l’état d’esprit est très positif dans le vestiaire. Nos joueurs sont encore affamés de victoire. Pour la plupart, c’est nouveau de gagner. Avec une telle fiche, notre objectif est de rester invaincu, ce qui serait une première dans l’histoire des Condors football », souligne Marc Loranger, l’entraîneur-chef de l’équipe beauceronne.

La population est invitée à venir encourager son équipe locale. Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $ par adulte et 5 $ par étudiant. Il est à noter qu’il n’y a plus de limite de spectateurs, mais ceux-ci doivent être assis dans les gradins. Le passeport vaccinal est obligatoire pour assister à l’événement.

Séries éliminatoires

Les Condors football rencontreront l’équipe en quatrième position de la section Sud-Ouest de la division 3 lors des quarts de finale qui auront lieu la fin de semaine du 6 novembre. La date exacte et l’heure restent encore à déterminer. Mentionnons que c’est depuis 2011 que le Cégep Beauce-Appalaches n’avait pas participé aux séries éliminatoires.

Autres équipes en action

Les autres équipes sportives des Condors seront aussi occupées cette fin de semaine.

Les Condors hockey recevront les Shamrocks du West Island, ce vendredi 22 octobre à 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil, puis les Prédateurs de Joliette le dimanche 24 octobre à 14 h 30. Il est toujours possible de suivre en direct le match sur la plateforme LiveBarn. Les billets sont en vente à la billetterie du Centre sportif Lacroix-Dutil au coût de 10 $ par adulte, 5 $ pour les étudiants et gratuit pour les moins de 12 ans. Il est à noter qu’il n’y a plus de limite de spectateurs, mais le passeport vaccinal est obligatoire ainsi que le port du masque en tout temps.

L’équipe de soccer masculine de division 2 accueillera les Cougars du Cégep de Chicoutimi. Le match aura lieu le dimanche 24 octobre à 13 h sur le terrain synthétique du Cégep Beauce-Appalaches. Le passeport vaccinal est obligatoire pour assister au match.