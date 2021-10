L'Assurancia bat de justesse les Bulldogs de Saint-Joseph

L’Assurancia jouait contre les Bulldogs de Saint-Joseph vendredi soir. Les Georgiens ont finalement réussi à rattraper leur fin de semaine d’avant qui avait été difficile. Ils ont remporté la partie 5 à 4.

Le match a bien débuté alors que le premier but est le fruit de Bryan Lemieux. Par contre, les Bulldogs se sont approprié le reste de la première période et la deuxième période avec trois buts. L’Assurancia s’est repris en troisième période. Félix Labbé a marqué après seulement 1 minute et 16 secondes avant de voir Nathan Paquet remettre les pendules à l’heure 3 à 3 après seulement 2 minutes et 15 secondes.

Le but de Michaël Doyon s’ajoute pour prendre les devants, alors qu’il ne reste que 13 minutes à la rencontre. Avec pas moins de 3 minutes à faire au match, les Joselois ont riposté avec une autre rondelle dans le filet amenant la marque à égalité. Alors que l’équipe se dirigeait vers la prolongation, Zachary Talbot s’est retrouvé seul devant le filet et le gardien. Celui-ci logera la rondelle dans la partie supérieure du filet pour donner la victoire à l’Assurancia avec 56 secondes à faire au match.

L’équipe d’entraineurs était très heureuse du dénouement du match et de la force de caractère présenté en troisième période. « Il n’y a rien de mieux qu’une troisième période comme celle-ci pour souder l’esprit d’une équipe » de dire l’équipe d’entraineurs.

Le joueur du match est Mika Gonthier Bernard.