Une première saison parfaite en 43 ans pour les Condors

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont conclu leur saison avec une dernière victoire de 45-10 contre La Pocatière. L’équipe beauceronne a eu une saison parfaite comptant 8 victoires et aucune défaite, une première en 43 ans.

Malgré de nombreuses blessures parmi les joueurs, l’équipe, qui en était à sa première saison en Division 3, a très bien performé. « En début de saison, nous étions inquiets, car plusieurs de nos joueurs de ligne étaient blessés. La solution se trouvait à même l’équipe alors que nos joueurs se sont relevé les manches et certains ont osé sortir de leur zone de confort en changeant de position. On peut notamment penser à Jacob Mercier et Charles Robert, deux joueurs de ligne défensive qui ont été sur la ligne offensive. Sans leur contribution, le résultat de la saison n’aurait pas été le même. Nos joueurs ont fait preuve de caractère et d’abnégation tout au long de la saison », a mentionné Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors football.

Les Beaucerons ont présenté la meilleure attaque aérienne de la ligue. Lors des 7 premiers matchs, le receveur Jérémie Gosselin a cumulé 56 attrapés pour 820 verges (une moyenne de 14,6 verges par attrapé). Il a réalisé 11 réceptions pour les touchés. « On a une belle équipe et une belle chimie. Nous allons continuer comme ça dans les séries et ça ne me surprendrait pas qu’on se rendre à la fin », a mentionné Thomas Jean, quart arrière de l’équipe. Celui-ci a réalisé 112 passes complétées en 178 tentatives, 1607 verges de gain, 17 passes de touchés et 2 interceptions lors des 7 premiers matchs. Il est le troisième porteur de ballon en importance dans la ligne pour les verges gagnées avec un total de 76 reprises pour 395 verges de gain (une moyenne de 5,2 verges par portée) et 4 touchés.

« Au cours des dernières années, plusieurs actions ont été mises en place afin de créer un plan de développement pour nos équipes sportives. L’équipe de football est un bel exemple de réussite de ce programme. C’est le résultat d’un travail incroyable qui a été réalisé par de nombreux intervenants, dont nos entraîneurs et nos préparateurs physiques. C’est ce sentiment de fierté qui nous anime en voyant la progression de l’équipe. Notre but est d’encadrer les joueurs pour les aider à devenir de meilleurs êtres humains plus tard. Ils ont travaillé ensemble pour atteindre le sommet et nous serons là à les encourager lors des séries », a souligné Daniel Laflamme, directeur adjoint des études et de la vie étudiante.

Début des séries éliminatoires

Les Condors ont une semaine de repos avant que les quarts de finale débutent. Ils auront la chance d’affronter l’équipe en quatrième position de la section Sud-Ouest sur leur propre terrain.

Les partisans sont invités à revêtir leurs plus beaux habits aux couleurs des Condors pour ce premier match des séries éliminatoires qui se tiendra à domicile. Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $ par adulte et 5 $ par étudiant. Il est à noter qu’il n’y a plus de limite de spectateurs, mais ceux-ci doivent être assis dans les gradins. Le passeport vaccinal est obligatoire pour assister à l’événement.