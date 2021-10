Livraison des poutres lamellées collées au Complexe multisport

Les travaux de la construction du Complexe multisport, situé aux côtés de la polyvalente de Saint-Georges, suivent l’échéancier et la structure prend de plus en plus forme, rapporte le Conseil de services scolaires de la Beauce-Etchemin par voie de communiqué de presse.

D’ailleurs, la livraison des poutres a commencé cette semaine et sera complétée la semaine prochaine : 18 poutres de bois lamellé collées qui représentent, avec la structure d’acier, l’ossature principale de la toiture du bâtiment.

Ayant chacune 28 mètres de long par 2 mètres de haut, les poutres rep|résentent un grand défi quant à la livraison. Pour ce faire, le sous-traitant, Structure Fusion, doit les livrer avec un camion extensible en dehors des heures de haute circulation. Un permis spécial auprès du ministère du Transport devait également être demandé. Les premières livraisons se sont faites avec succès.

Ces poutres de toit feront partie intégrante de l’architecture du Complexe et ajouteront un cachet au design du gymnase et de la piscine.

Dans le gymnase, six poutres entières de 1,9 mètre par 28 mètres seront visibles. Quant à la piscine, six autres poutres (composées de deux pièces assemblées) feront 2 mètres de haut par 58 mètres de longueur et seront utilisées pour la toiture. Leur installation devrait être complétée dans les prochaines semaines.

La construction des fondations du bâtiment et l’assemblage de la structure d’acier sont presque terminés. La structure de bois sera bientôt entreprise, ce qui permettra de compléter l’ensemble de la charpente du bâtiment d’ici à l’hiver.

Rappelons que le projet représente un investissement de 41,4 M$ et que l’ouverture officielle est prévue en janvier 2023.