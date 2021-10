Défaite crève-cœur à Terrebonne

Les Cobras de Terrebonne avaient bien l’intention de venger leur défaite de 7 à 4 subie le 27 septembre à Saint-Georges.

Les hommes de Robert Dubuc n’ont pas connu la défaite depuis le 15 octobre alors qu’ils ont remporté leurs cinq derniers matchs.

Maxime Lacasse est le premier à déjouer Thomas Boucher en milieu de première période. Il n’en fallait pas plus pour que les Condors montent leurs intensités d’un cran, ils ont répliqué 15 secondes plus tard. Xavier Dionne bloque un tir avant que Samy Paré traverse la patinoire en possession de la rondelle, Julien Létourneau bat sa couverture avant de tirer sur réception. Létourneau inscrit son 14e de la saison. Quelques instants plus tard, Steven Fournier crée un revirement avant de se présenter seul devant Boucher et le battre d’un tir vif. Les Cobras sont entrés aux vestiaires en avance 2-1. Les Condors ont tiré 21 fois contre 7 pour les Cobras.

Dès le début de la 2e période, Deblois repère Létourneau à l’entrée de la zone offensive avant d’apercevoir Samy Paré dans le haut de l’enclave. Paré ne rate pas une telle occasion pour inscrire son 9e de la saison. Julien Blouin avec son 14e redonne les devants aux Cobras. Félix-Antoine Gosselin avec un puissant tir frappé ramène tout le monde au point de départ.

Après une mise en jeu remporté en zone défensive par Mikisiw Awashish qui permet une sortie de zone rapide, Alexandre Lamarre accepte la mise-en-échec en zone neutre pour permettre à Dylan Champagne de se présenter face à Lambert avant de la battre d’un bon tir. Les Condors ont fini la deuxième période en avance 4 à 3.

Les Cobras ont tout tenté pour niveler la marque et c’est finalement Isaac Dalpé avec 121 secondes à faire en 3e qui se libère pour faire 4 à 4. Avec seulement 29 secondes à jouer en 3e, Xavier Charbonneau inscrit son premier de la saison et permet ainsi aux Cobras de vaincre les Condors par la marque de 5-4. Les Cobras ont tiré 14 fois en 3e pour un total de 32 et les Condors avec 7 tirs en 3e pour un total de 41.

Les Condors auront la chance de se reprendre ce soir alors que les Braves de Valleyfield seront les visiteurs au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Collaboration: Pier-Luc Siméon.