Hockey Junior A: Perfection Auto toujours invaincu

Après cinq rencontres disputées depuis le début de la saison, l'équipe Perfection Auto de Beauce-Etchemin demeure invaincue dans la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac.

Le club occupe d'ailleurs la première place du classement avec 15 points.

Hier soir, Perfection Auto a défait la formation de Saint-Victor lin extremis lors du match disputé à domicile au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Tirant de l'arrière par deux buts avec 2 minutes à faire au match. l'équipe locale a été transportée par la foule électrisante pour créer l'égalité et amener le match en prolongation.

La formation s'est finalement sauvé avec la victoire par la marque de 4 à 3.

Étienne Rodrigue (photo) a marqué le premier but du match et en fusillade Benjamin Rodrigue a marqué le seul but de la fusillade. Les autres buteurs furent Anthony Roy et Albert Jolin.

Le prochain match se tiendra ce vendredi au Centre Lacroix-Dutil de Saint Georges contre le Beauce Mitsubishi alors que samedi, les joueurs de Haute Beauce seront les visiteurs à Saint-Prosper.

Samedi, un hommage aux anciens combattants est prévu avant le match.

Collaboration: Stéphane Poulin