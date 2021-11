Les Condors se reprennent après trois défaites

Vendredi soir, l’équipe de hockey des Condors a subi une troisième défaite jouant contre Terrebonne. Samedi, les Beaucerons se sont repris en rapportant la rencontre avec les Braves de Valleyfield.

Ce sont les joueurs de l’entraîneur Pier-Alexandre Poulin qui ont marqué le premier but par l’entremise de Félix-Antoine Gosselin. Le deuxième but est le fruit de Jovan Audet et à peine 14 secondes après, Samy Paré a enfilé la rondelle au fond du filet.

Les visiteurs ont réussi à inscrire un premier point, mais bien vite Charles-Étienne Hébert a fait reprendre l’avance aux Condors. Puis, 66 secondes plus tard, Jacob Bernard a coupé l’attaque de l’adversaire permettant à Samy Paré de traverser la patinoire avant de remettre la rondelle à Julien Létourneau qui a marqué son 15e de la saison.

Jovan Audet a ajouté un autre tir, puis ce fut au tour de Charles-Étienne Hébert qui a clos la marque avec son 10e de la saison dans un filet désert.

Le gardien des Condors, William Gagné a fait toute une partie avec 42 arrêts sur 44 lancers et a été nommé première étoile du match. De plus, il a été spectaculaire durant les 40 dernières minutes, alors que les Condors ont été en infériorité numérique 7 fois dont 5 consécutives en troisième période.

L’action reprendra le vendredi 5 novembre alors que les Condors seront en visite à Granby avant de recevoir l’Everest de Côte-du-Sud dimanche à 14 h 30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil.