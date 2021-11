Une nouvelle saison hivernale pour l'Ascalon de Saint-Georges

La saison hivernale des équipes de soccer compétitif de l’Ascalon Saint-Georges débutait cette fin de semaine. Pour cette saison 2021-2022, un total de 11 équipes participeront aux différents championnats de la région de Québec.

Les matchs se déroulent sous forme de programmes doubles dans les différents stades couverts, et ce jusqu’à la fin février 2022.

Chez les plus jeunes (U9 à U12), les équipes participent à la Ligue de Développement de l’ARSQ. Cette compétition est axée uniquement sur le développement des aptitudes de jeu. Aucun classement ni compilation de résultats ne sont opérés dans ce championnat. Pour les 13 ans et plus, ceux-ci prennent part aux championnats LSQM. L’Ascalon y est représenté dans les catégories d’âges U13, U14 et U16 pour le volet féminin et les catégories d’âges U13, U14 et U15 du côté masculin.

Lors de ces premiers matchs, plusieurs équipes géorgiennes récoltent déjà de belles victoires. La formation U13F A Ascalon dirigée par Xavier Bouhy obtient ainsi deux victoires aux dépens des équipes de Lac-Beauport (score de 5-4, Laura Paré (3), Sarah-Kym Genesse (2)) et de Phénix Québec (score de 2-0, Laura Paré (2)).

Du côté masculin, les U13M A Ascalon pilotés par David Loubier et Erwan Tatel obtiennent la victoire sur le score de 8-4 face à Lotbinière (information sur les buteurs non disponible).

L’équipe U14M A Ascalon (entraîneur : Olivier Bélanger) remporte également la victoire avec des gains de 7-0 face au CSOQ (Marc-Antoine Gareau (3), Charles-Albert Pouliot (2), David Bolduc et Hugo Vigneux) et de 7-3 face aux Diables Rouges de Haute- Saint-Charles (Jakob Poulin (2), Charles-Albert Pouliot (2), Mathieu Gareau, Marc Antoine Gareau et David Bolduc).

Enfin, la formation U15M A Ascalon avec Alexandre Tran -Khanh et Bechir Chelbi aux commandes repart avec les victoires sur les scores de 3-1 face à l’Évolution Lévis (Miguel Doyon (2) et Félix Gaudet) et de 8-1 face au CSOQ (Jérémie Boucher (4), Félix Gaudet, Mathieu Lavoie, Maleck Poulin, Loucas Roy).

À noter que les équipes U14 féminin et U16 féminin débuteront leurs championnats le samedi 6 novembre.