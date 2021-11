Condors football: un match de quart de finale au profit de Moisson Beauce

Les partisans des Condors football sont invités à apporter des denrées non périssables lors du premier match des séries éliminatoires qui se jouera ce samedi, le 6 novembre à 19 h 30, au stade du Cégep Beauce-Appalaches, afin de soutenir l'organisme Moisson Beauce.

Des boîtes seront disposées à l’entrée du stade pour recueillir les dons. Ceux-ci peuvent donc être des denrées alimentaires non périssables (conserves, pâtes alimentaires, céréales, beurre de peanuts, etc.) mais aussi des produits essentiels (produits ménagers, articles de soin corporel, etc.).

C’est l’entraîneur-chef Marc Loranger qui a eu l’idée de s’associer à Moisson Beauce pour ce match en quart de final. « Nous valorisons l’implication auprès de nos joueurs et nous trouvions que c’était un bon moment pour faire cette action », a-t-il précisé par voie de communiqué de presse.

« Avec la période des Fêtes qui est à nos portes, nous savons que les organismes communautaires que nous desservons seront encore très sollicités et que Moisson Beauce devra répondre à la demande. C’est pourquoi l’initiative des Condors du Cégep Beauce-Appalaches est immensément appréciée et fait une grande différence pour nous. Merci également aux partisans qui contribueront à la collecte. C’est tous ensemble que nous pouvons tendre la main aux personnes et aux familles plus défavorisées de notre région », d'ajouter Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Les partisans sont encouragés à revêtir leurs plus beaux habits aux couleurs des Condors et à apporter un don pour ce premier match des séries éliminatoires qui se tiendra à domicile. Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $ par adulte et 5 $ par étudiant. Le passeport vaccinal est obligatoire pour assister à l’événement.