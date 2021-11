Au tiers de la saison, quelques Condors se démarquent dans la LHJAAAQ

Après 15 parties jouées en saison régulière, les Condors sont au premier rang de la division Est avec une fiche de 12 victoires et seulement 3 défaites et ils se retrouvent au deuxième rang du classement général derrière les Panthères de St-Jérome qui ont 5 points d’avance sur les Condors et deux matchs de plus de disputés.

La Ligue Junior Canadienne de Hockey au Canada (CJHL) a classé les Condors dans le « Top 20 » pour une 5e semaine consécutive. L’esprit d’équipe chez les Condors est à son meilleur et cela se reflète sur la patinoire.

Au niveau des statistiques personnelles, plusieurs joueurs des Condors se démarquent.

Julien Létourneau et Charles-Édouard Drouin sont parmi les meilleurs buteurs de la ligue avec 15 et 14 buts chacun. Le meneur est Maxime Boisvert de Princeville avec 18 filets. Drouin est le meneur dans la LHJAAAQ avec 7 buts en avantage numérique. Il est seul devant pour les mises en jeu remportées avec un taux de succès à 64,6%. Ses plus proches poursuivants ont un taux de réussite de 60,5% avec 120 mise-en-jeu de moins.

Julien Létourneau est aussi parmi les meilleurs passeurs du circuit avec 19 assistes tandis que Samy Paré est juste derrière avec 18 passes décisives. Le duo Létourneau-Paré est aussi 2e et 3e pour la moyenne de point par match avec 2,27 MOY pour Julien Létourneau et 2,23 MOY pour Samy Paré. Seul Tristan Gourdeau des Panthères de Saint-Jérôme est devant eux avec une moyenne de point par match à 2,69.

Une statistique très intéressante, est celle des plus et moins. Cette colonne est dominée par le défenseur du Collège-Français Louis-Philippe Houle qui a une belle fiche de +26 en 15 matchs. Son plus proche poursuivant est le joueur de centre Samy Paré des Condors avec une fiche de +22 en seulement 13 matchs.

Chez les gardiens de but, William Gagné s’impose dans plusieurs catégories. Après avoir fait la pluie et le beau temps au niveau Juvénile D1 RSEQ avec l’École secondaire Veilleux où il a maintenu une moyenne de but alloué de 4,00 avec une fiche de 7 victoires, 8 défaites et 2 parties nulles, Gagné a forcé les dirigeants des Condors à débuter la saison dernière avec 3 gardiens en raison de ses excellentes performances au camp d’entraînement. Rapidement, Will « Win » Gagné s’est imposé comme un excellent gardien avec les Condors. Son travail acharné, son attitude de compétiteur et son désir de réussir font de lui un sérieux prospect pour faire le saut dans la NCAA après son stage junior. Ses performances sont aussi académiques, lui qui maintient une excellente moyenne en technique de comptabilité bilingue au Cégep Beauce-Appalaches.

Le No 33 des Condors est au premier rang de la LHJAAAQ pour le pourcentage d’arrêt de 0.908%, pour le nombre de victoires avec 9 et premier parmi les gardiens avec un minimum de 10 parties jouées pour la moyenne de but alloué avec 2,95.

Mentions spéciales à Charles-Étienne Hébert avec ses 10 buts et 11 passes pour 21 points en 15 rencontres, il est certainement un poisson dans l’enclave. Sans oublier les Dylan Champagne, Mikisiw Awashish, Alexandre Lamarre, Félix-Antoine Gosselin et les défenseurs Jacob Bernard et Thomas Leclerc qui ont approximativement 1 point par match.

Fait cocasse: sept gardiens dans le circuit ont obtenu une aide dont les 3 gardiens des Condors, Mathis Bouchard, Thomas Boucher et William Gagné qui ont tous obtenu un point.

Ce soir, l'équipe beauceronne est sur la route pour affronter l'Inouk de Granby. La prochaine partie locale des Condors aura lieu ce dimanche 7 novembre, au Centre Sportif Lacroix-Dutil, dès 14 h 30 où ils recevront l'Éverest de la Côte-du-Sud.

Un texte de Pier-Luc Siméon