Le Familiprix de Saint-Joseph l'emporte contre les Éperviers de Saint-Charles

Vendredi soir, le club de hockey Familiprix de St-Joseph était en visite chez les Éperviers de Saint-Charles. C’est avec un pointage de 5 à 3 que la formation du Familiprix de l’entraineur David Lessard l’a emporté.

Lors de la première période, les deux équipes n’ont cessé de compter dans les filets adverses. Les buteurs du Familiprix sont : la recrue Félix Poulin (avec ses 2er buts avec la formation Joseloise), Maxime Cliche (avec son 2e de la saison) et Olivier Lafontaine (avec son 1er de la saison).

La deuxième période a été beaucoup plus calme et c’est en troisième période qu’Olivier Lafontaine a marqué son deuxième but de la partie. Le gardien du Familiprix, Pier-Olivier Doyon a accordé 3 buts sur 45 lancés.

Pour la formation Joseloise, les meilleurs joueurs offensifs ont été Olivier Lafontaine avec 2 buts et 1 passe, Félix Poulin avec 2 buts et Denis Nadeau avec 2 passes.

Le retour de Guillaume « The Rock » Létourneau

Le défenseur du Familiprix Guillaume Létourneau évoluait pour la première fois avec la formation Joseloise cette saison. Il a déjà joué dans la LHJAAAQ (Ligue de Hockey Junior AAA du Québec), dans la LHJMQ (Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec) avec l’Océanic de Rimouski et dans la LNAH (Ligue Nord-Américaine de Hockey) avec Thetford Mines pendant 11 ans.

Avec cette victoire, la formation Joseloise a quitté la dernière position au classement général et passe de la 8e à la 5e position.