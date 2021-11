Le Cool FM bat les Pétroliers de Laval dans un match à domicile

Après une série de quatre défaites, le Cool FM a finalement remporté une victoire face aux Pétroliers de Laval ce samedi 6 novembre à la maison, cela par la marque de 5 à 1.

Michael Rhéaume, devant le filet, reçoit un retour de lancer dans la poitrine et la rondelle tombe derrière Martin Ouellette ce qui marque le premier point du Cool FM dès le début du match.

Lors du second tiers temps, Yannick Tifu arrive en deux contre un avec Matthew Newbury. Tifu utilise son sens de la patience avant de remettre à Newbury qui complète aisément. Peu de temps après cette réussite, Chris Cloutier s’attire les foudres de Dave Hamel le temps d’un combat, où les coups n’ont pas plu, à l’avantage du colosse du Cool FM.

Par la suite, Yannick Tifu traverse la défensive des Pétroliers et tir dans le coin supérieur du filet. Les Pétroliers donnent signe de vie en inscrivant un filet en désavantage numérique. Ce sera la seule turbulence pour le Cool FM.

Dès le début de la troisième période, Pierre-Luc Veillette profite d’un blizzard de patins et de bâtons devant le filet de Martin Ouellette pour faire 4-1 Cool FM. Pendant l’entièreté de la période, Sébastien Auger fait des pieds et des mains afin de convertir les 16 tirs de Laval en sécheresse offensive. Avec environ six minutes à faire, Maxime Lacroix bat le gardien d’une feinte habile afin de permettre au Cool FM d’avoir quatre buts d’avance.

Les avantages numériques : St-Georges 1/6, Laval 0/5

Les tirs : St-Georges 32 (13-8-11), Laval 41 (14-11-16)

Les trois étoiles :

1- Sébastien Auger STG (eff 0.976)

2- Michael Rhéaume STG (1b 2p)

3- Yannick Tifu STG (1b 2p)

La prochaine rencontre aura lieu au Centre Sportif Lacroix-Dutil face à, encore une fois, l’Assurancia de Thetford. Ce sera le dernier match à domicile avant une épopée sur la route.