L'Assurancia brise la saison parfaite des Beaucerons de Sainte-Marie

L’Assurancia recevait vendredi les Beaucerons de Sainte-Marie qui sont les meneurs au classement général. L’équipe de Saint-Georges a réussi à mettre fin à la saison parfaite des visiteurs.

Dans les 10 premières minutes de la partie, les locaux ont pris les devants 2-0. Ce sont Cedric Poulin et Zachary Talbot qui sont les marqueurs. Lorsque Sainte-Marie s’est retrouvé en avantage numérique, ils ont répliqué avec un but. Par contre, l’Assurancia a ajouté trois buts à son avance en première période. Cedric Poulin (2e du match), Samuel Larochelle et Nathaniel Doyon ont monté la marque à 5 à 1 après 20 minutes.

En deuxième période, les deux formations se sont échangés deux buts. L’un est l’œuvre de Nathan Paquet, tandis que l’autre est inscrit par Zachary Talbot (2e du match).

À peine la troisième période est débutée que les Beaucerons ajoutent un autre but à leur fiche. Les locaux ont repris leur revanche en tirant trois nouvelles rondelles dans le fond du filet. Félix Labbé, Philippe Quirion et Cedric Poulin sont les derniers marqueurs du match.

La prochaine partie se déroule à domicile ce vendredi à 21 h contre l’Expert de Saint-Romuald.