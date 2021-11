Trop peu trop tard pour les Condors

Les Inouks de Granby sont arrivés en Beauce avec le couteau entre les dents, eux qui voulaient venger le revers subit à Granby quelques semaines plus tôt. C’était déjà un 3e affrontement entre les deux équipes et l’équipe visiteuse a toujours eu le meilleur.

Les hommes de LP Blanchet se sont fait une fierté de bloquer les tirs et faire taire la foule de Saint-Georges. Malgré une première période chaudement disputée, les Inouks ont inscrit trois buts en première période sur 11 tirs, David Provencher a fait les arrêts sur les 14 tirs reçus. David Côté, Alexandre Viens et Vincent Lévesque ont été les marqueurs pour les visiteurs.

En deuxième période, le trio Létourneau – Paré – Drouin a généré de la vitesse et de l’attaque, mais le gardien Provencher a été solide. Julien Létourneau complète un beau jeu de Charles-Édouard Drouin et Samy Paré pour réduire l’écart à 3-1. Granby a creusé l’écart lors d’un avantage numérique de cinq minutes par l’entremise d’Alexandre Caron et 55 secondes plus tard, Vincent Lévesque s’échappe à 4 contre 4 pour battre Thomas Boucher avec son 2e de la soirée. C’était alors 5-1 pour les visiteurs.

En troisième période, les partisans de St-Georges ont eu droit à du jeu rapide et existant. Avec 7 minutes à faire au match, Samy Paré a réduit l’écart à trois buts avec son 13e de la saison. Quelques minutes plus tard, la combativité de Dylan Champagne permet à Fabrice Hamel de faire une incursion en zone adverse avant de prendre un puissant tir du poignet, Louis Nadeau récupère le retour et ne rate une telle occasion pour inscrire son 1er en carrière dans la LHJAAAQ. 35 secondes plus tard, c’est le capitaine Mikisiw Awashish qui marque grâce à sa fougue en avantage numérique. Les hommes de Pier-Alexandre Poulin ont tout donné en fin de match afin de créer l’égalité, mais le portier Provencher a résisté aux attaques soutenues pour récolter sa 5e victoire de la saison.

Les meneurs au classement général seront en ville vendredi prochain dès 19 h 30. Les Panthères de Saint-Jérôme voudront certainement donner beaucoup d'adversité aux Condors. Lors de leurs dernières visites en septembre pour le match d’ouverture, les Panthères s’étaient inclinées par la marque de 6-4.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.