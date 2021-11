La patineuse Marie-Raphaële Savoie remporte une médaille d'argent

La patineuse artistique Marie-Raphaële Savoie a remporté une médaille d’argent, lors des Championnats provinciaux qui avaient lieu du 5 au 7 novembre à Sainte-Marie. Mentionnons qu’elle est étudiante en Sciences humaines au Cégep Beauce-Appalaches au campus de Sainte-Marie dans le programme Alliance Sport-Études.

Grâce à ce programme, des étudiants-athlètes de haut niveau comme Marie-Raphaële peuvent poursuivre des études supérieures tout en continuant d’exceller dans un sport de compétition. Depuis 2018, c’est une dizaine d’athlètes qui en ont profité.

« Cela me permet de m’entraîner le nombre d’heures dont j’ai besoin afin de continuer mon sport de façon compétitive. Je peux aussi participer aux compétitions et aux camps d’entraînement sans avoir de pénalités pour mes absences », souligne Marie-Raphaële.

Ainsi, les enseignants, les membres du personnel ainsi que les athlètes collaborent ensemble pour s’assurer d’une cohésion entre les travaux, les examens, le calendrier de pratique et les compétitions.

Pour celle qui s’est qualifiée pour le Défi de patinage artistique qui se déroulera en décembre à Régina, faire partie de ce programme lui permet d’être encadrée dans son cheminement scolaire et sportif : « Je suis très satisfaite du programme Alliance Sport-Études. Les gens sont compréhensifs et ça m’encourage à poursuivre mes études et mon sport. »