Une fin de semaine sur la route pour les Lynx

Toutes les équipes de hockey des Lynx étaient sur la route durant la fin de semaine. Ce ne fut pas des parties faciles et au cumulatif on compte deux victoires, cinq défaites et une nulle.

Le M13 D2 était en visite à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour un programme double contre le Séminaire Saint-Joseph. Au début de la première partie, les Lynx étaient pourtant en avance de deux points, mais ils se sont finalement inclinés 5 à 4. La deuxième partie n’a pas été de tout repos et un seul but contre cinq a été marqué.

Le M15 D2 n’a pas été plus heureux ayant encaissé deux défaites en deux parties le vendredi. Les joueurs de Maxime Lepage jouaient contre les deux premières équipes au classement général de la division. Après une première période égale contre l’École secondaire La Découverte, les Lynx ont vu quatre buts marqués par leur adversaire en deuxième période. Le match s’est terminé par la marque de 7 à 4. Les Beaucerons se sont frottés au Collège Clarétain qui les a complètement dominés par la marque de 8 à 1.

Le M18 D3 a connu une belle fin de semaine ajoutant une victoire et une nulle à sa fiche. L’équipe de Pierre Poulin était à Granby pour un programme double contre les Titans de Verbe-Divin. Actuellement, les Beaucerons sont au sommet du classement général. Ils affrontaient la deuxième position. L’avantage numérique des Lynx a fait la différence lors de cette rencontre avec trois buts qui ont propulsé l’équipe vers une victoire de 5 à 4. Lors de la deuxième rencontre, l’équipe de l’école Jésus-Marie de Beauceville a eu l’avantage 3 à 2 dans un duel défensif.

Le M18 D1 était aussi à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour deux parties. Lors de la première rencontre, les Lynx ont comblé un déficit de quatre buts pour finalement vaincre Le Séminaire Saint-Joseph par la marque de 8 à 6. Par la suite, la rencontre se déroulait contre l’école secondaire Lucille-Teasdale. Les Beaucerons se sont malheureusement inclinés 5 à 3.