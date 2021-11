Toute une fin de semaine pour les Élites de Beauce-Appalaches

Les équipes des Élites de Beauce-Appalaches étaient toutes en action la fin de semaine dernière. Au cumulatif on compte deux victoires, trois défaites et trois nulles.

Le M13 AAA-Relève s’est rendu à Baie-Comeau pour affronter le Nord-Côtier qui s’est incliné 4 à 3. Les marqueurs sont Ludovic Plante (1 but et 2 passes), Louis-David Bédard (2 buts et 1 passe) et Hugo Bergeron (1 but). Le lendemain, les Beaucerons ont malheureusement perdu la partie par la marque de 3 à 2.

Le M13 AAA rencontrait les As de Québec au Pavillon de la Jeunesse. La partie s’est soldée par une défaite de 9 à 3.

Le M15 AAA-Relève était également du voyage à Baie-Comeau pour affronter le Nord-Côtier. Pour l’équipe la fin de semaine s’est résumée avec deux parties nulles. Le samedi le score a été de 2 à 2, puis le lendemain cela s’est conclu avec le même pointage. Charles-Antoine Dubé s’est démarqué avec 1 but et 1 passe alors que Jacob Boucher a été le second marqueur.

Le M15 AAA avait un face à face avec les Corsaires de Pointe-Lévis qui s’est terminé avec un pointage de 3 à 3. Quelques joueurs se sont démarqués tels que Kaleb Poulin (1 but et 1 passe), Maverick Labonté (2 passes).