Un quatrième podium consécutif pour Laurent Dubreuil

Le Québécois Laurent Dubreuil poursuit son début de saison en fanfare sur le circuit de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste.

Après sa victoire de la veille sur la même distance, le Lévisien s’est classé deuxième du 500 mètres, derrière le Japonais Tatsuya Shinhama, à Stavanger, en Norvège.

Pour Dubreuil, âgé de 29 ans, il s’agit d’un quatrième podium consécutif au 500 mètres cette saison. Il maintient sa première place au classement cumulatif de la distance avec 216 points, deux devant Shinhama

S’exécutant dans la dernière paire à prendre le départ avec Shinhama, Dubreuil a parfaitement gardé le rythme avec son principal rival cette saison. Shinhama (34,578) a finalement devancé de justesse le Québécois de trois centièmes de seconde.

« C’est peut−être ma meilleure séquence en carrière, a mentionné Dubreuil. Le 500m, c’est vraiment serré à chaque fois. De voir que je suis capable de faire quatre courses très constantes, et de haut niveau, c’est vraiment satisfaisant. Shinhama est vraiment mon grand rival et on se pousse l’un l’autre.»

Le Russe Artem Arefyev a complété le podium.

Plusieurs patineurs canadiens se sont classés parmi les cinq premiers lors des finales B. L’Albertaine Brooklyn McDougall a enregistré le temps le plus rapide au 500m, la Saguenéenne Valérie Maltais a pris la troisième place au 1500m et l’Albertain Gilmore Junio a fini cinquième au 500m.



La prochaine étape de la Coupe du monde aura lieu du 3 au 5 décembre à Salt Lake City. La semaine suivante, l’équipe canadienne accueillera la manche suivante à Calgary.