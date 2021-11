Une défaite crève-coeur en finale pour les Dragons

Les Dragons de la polyvalente de Saint-Georges ont malheureusement perdu la finale provinciale ce samedi. Ils jouaient contre les Voltigeurs du Collège Bourget.

C’est par la marque de 38-10 que les Beaucerons se sont inclinés. Dès le début de la partie, les Voltigeurs se sont imposés avec un premier touché. Par contre, ils ont raté leur transformation. Le joueur de Saint-Georges, Philip Roy a recouvert un ballon échappé par les locaux qui s’amenaient dangereusement de la zone des buts. Bien qu’il n’y ait pas eu moyen d’en profiter, Nathan Rhéaume a à son tour recouvert le dégagement qui s’ensuit.

À partir de ce moment, les Dragons prennent les devants. Marc-Antoine Garneau a inscrit un placement, puis Nathan Vachon a réalisé une interception, permettant à Olivier Dubé de capter une passe de touché quelques jeux plus tard.

En milieu du deuxième quart, le pointage était de 10-6 pour les Beaucerons. Les Voltigeurs se sont rapidement repris avec deux touchés sans riposte.

Au troisième quart, les Voltigeurs ont poursuivi leur avancée avec deux touchés suivis d’un placement. La première saison des Dragons en Division 2 provinciale s’est terminée avec cette défaite de 38-10 en finale.

Statistiques de la partie

À l’offensive, les receveurs Olivier Dubé (7 passes pour 74 verges), Hugo Boucher (6 passes pour 29 verges) et Pierre-Alexandre Boulet (8 passes pour 60 verges) ont mené l’attaque beauceronne. En défensive, Mathias Giroux est celui qui a obtenu le plus de plaqués avec 9,5, dont 1 sac et 2 pour perte, en plus d’avoir provoqué une perte de ballon. Il a d’ailleurs remporté le titre d’étudiant-athlète pour la saison, une distinction remise par le RSEQ pour chacune des deux équipes finalistes au joueur ayant obtenu les meilleurs résultats académiques durant la saison.

Au terme de cette saison, l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire, commentait : « Nous n’avons pas obtenu le résultat souhaité lors de ce match, mais nous sommes obligés d’admettre que nous avons eu un beau parcours cette saison. Étant sous-estimés durant les séries, nous en avons surpris plusieurs. Nous avons eu droit à une première demie serrée. Tout le monde y a cru... Puis, leur jeu au sol nous a coulés. Nous n’avons pas marqué de points en deuxième demie, fait des erreurs sur les unités spéciales et accordé des points. Bourget avait une très belle équipe. Ce sont ceux qui ont le mieux joué qui ont gagné. Félicitations à eux. Nous allons prendre le temps de bien faire le bilan de saison puis nous commencerons la préparation pour l’an prochain », de conclure Carl Dallaire.