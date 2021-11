Fin de semaine difficile pour les Condors-Hockey

Bien que les Condors-Football ont conclu une saison parfaite au football collégial division 3 avec la victoire au Bol d’Or ce samedi, les Condors-Hockey ont quant à eux subi deux défaites.

Face aux Panthères

Vendredi, c’était les meneurs de la LHJAAAQ qui étaient en ville pour affronter nos Condors. Le match a débuté à vive allure et les Condors ont eux plusieurs bonnes occasions d’ouvrir la marque, mais le gardien Vincent Lajoie a été excellent devant son filet. C’est le meilleur pointeur du circuit, Tristan Gourdeau, qui inscrit le premier filet du match, en avantage numérique, alors qu’il récupère un retour de lancer. Gourdeau remet ça quelques secondes plus tard alors qu’il repère Félix-Antoine Journet qui marque son 10e de la saison. En 72 secondes, c’était 2-0 pour les Panthères. Antoine Rochon alimenté encore une fois par Gourdeau augmentait l’avance à 3-0.

Justin Deblois a redonné espoirs aux partisans avec 3e de la saison, mais Matthias Weistche a profité d’un avantage numérique en fin de période pour redonner trois buts d’écart aux visiteurs alors qu’il inscrit son 16e de la saison avec un puissant tir du haut des cercles de mise en jeu.

L’indiscipline a coulé les hommes de Pier-Alexandre Poulin, alors que Saint-Jérôme a marqué un 3e et 4e but en avantage numérique dans les deux périodes suivantes. Dylan Champagne a bien tenté de redonner vie aux Condors avec un but en désavantage numérique, mais ce ne fut pas assez pour arrêter les premiers au classement. Une défaite de 6 à 2 malgré que les Condors ont tiré 45 fois contre 36 pour les Panthères.

Face aux Rangers

Dimanche après-midi, ce sont les Rangers gonflés à bloc fort d’une victoire de 10-3 vendredi soir face aux Shamrocks, qui sont se présentés sur la glace du Centre Sportif Lacroix-Dutil. Malgré que les Condors aient commencé le match à vive allure, le gardien Alex Brousseau a résisté aux nombreuses attaques jusqu’à ce que Steven Iannidinardo inscrit son 2e de la saison pour donner les devants aux visiteurs. Les Condors ont continué de mener des attaques, mais à chaque fois Brousseau voyait la rondelle pour faire les arrêts. Salvatore Bucaro, Xavier Jean et Andrew Afonso en début de deuxième en avantage numérique, ont creusés l’écart à 4-0. Les locaux ont bien essayé de revenir dans le match avec les buts de Samy Paré et Julien Létourneau qui ont réduit le pointage à 4-2.

Un but en début de troisième de Nicolas Kakouras a semblé couper les jambes des Condors. Félix Tanguay a inscrit son 3e de la saison avec un puissant tir des poignets alors que Brousseau avait la vue voilée par son défenseur. Ce fut trop peu trop tard, les Sicotte ont jumelé leurs efforts pour inscrire le 6e but des visiteurs en fin de match.

Les Condors ont subi une défaite de 6-3 face aux Rangers de Montréal-Est. L’avance en tête de la division Est fond à vue d’œil, vivement la fin du mois de novembre alors que les Condors ont une fiche de 2 victoires et 4 défaites.

Prochain match

Les Condors seront à Joliette ce vendredi et à Montmagny pour affronter l’Everest le dimanche 28 novembre.