Alexandre Lamarre échangé et rappelé par le Drakkar de Baie-Comeau

Plus tôt cette semaine, les Voltigeurs de Drummondville ont cédé les droits du fougueux attaquant Alexandre Lamarre au Drakkar de Baie-Comeau afin de conclure une transaction antérieure entre les deux équipes.

Par le fait même, le Drakkar a rappelé Alexandre pour le voyage dans les Maritimes.

Ils seront en action dès demain alors que Lamarre et le Drakkar seront à Moncton pour affronter les Wildcats, samedi à St-John face aux Seadogs et ils complèteront leur périple en affrontant dimanche après-midi, le Titan d’Acadie-Bathurst.

Alexandre a joué 21 parties avec les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches cette saison, accumulant 20 points, dont 5 buts avec un cumulatif de +8. Il pèse 180 livres et mesure 5 et 11, lui qui aura 18 ans le 28 décembre prochain. L’an dernier avec les Voltigeurs de Drummondville, Lamarre avait inscrit son nom sur la feuille de pointage à une reprise en six parties.

« C’est une fierté quand un jeune de la qualité d’Alexandre choisit notre programme, mais c’est aussi une fierté lorsqu’ils sont rappelés dans la LHJMQ. Sa fougue, son coup de patin et son caractère font de lui un compétiteur hors pair qui n’a pas peur de déranger », a fait savoir Pier-Alexandre Poulin, directeur-gérant et entraîneur-chef des Condors.

Les entraîneurs et toute l’organisation des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches souhaitent la meilleure des chances à Alexandre pendant son rappel avec le Drakkar de Baie-Comeau.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon à la rédaction.