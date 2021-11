Jeux du Québec 2025: Saint-Georges et Trois-Rivières toujours en lice

Sports Québec vient d’annoncer que la première étape du processus de sélection du milieu hôte de la 59e Finale des Jeux du Québec à l’été 2025 est terminée et que les villes de Saint-Georges et de Trois-Rivières sont les milieux candidats toujours en lice.

Ces deux villes ont rempli avec succès toutes les exigences entourant le dépôt des candidatures. Le cahier technique remis par chacune des candidates a impressionné les membres du comité d’évaluation, qui invitent les deux comités d’organisation de la candidature à poursuivre leurs démarches et leur bon travail. Une course serrée s’annonce entre les deux milieux.

« Sports Québec se réjouit de constater que le programme des Jeux du Québec continue d’attirer des candidatures de grande qualité comme celles de Saint-Georges et de Trois-Rivières, a mentionné Julie Gosselin, présidente de l’organisation. Nous souhaitons du succès à chacun des deux milieux dans le développement de leur candidature respective et avons hâte de constater leurs progrès dans les étapes à venir du processus de sélection. À la lumière de ce que nous avons vu jusqu’à maintenant, l’organisation de la 59eFinale des Jeux du Québec sera une autre belle réussite! »

Saint-Georges et Trois-Rivières ont toutes deux déjà accueilli deux Finales des Jeux. La ville de la région de Chaudière-Appalaches a été l’hôte de la 5eFinale en 1974 et de la 15e en 1979. La ville mauricienne a quant à elle accueilli le plus gros événement multisport provincial en 1975, pour la 8eFinale, et en 1999, année de la 34eFinale.

La deuxième étape du processus de sélection de l’hôte de la 59eFinale des Jeux du Québec consistera pour chacune des candidates à présenter leurs partenaires essentiels à la tenue de l’événement et à déposer un budget préliminaire attestant de la viabilité de leur projet.

Par la suite, la troisième et ultime étape sera de déposer un cahier de candidature final à l’été 2022 et de le présenter aux membres du comité d’évaluation.

50 ans de Jeux du Québec

En 2021, on célèbre le 50e anniversaire des Jeux du Québec. Le 14 août 1971 marquait en effet le début du grand mouvement sportif alors que la ville de Rivière-du-Loup accueillait la toute première finale.

Depuis, ce rassemblement est héritage sportif durable pour les milieux impliqués. Les Jeux ont permis entre autres le développement et la mise à niveau de nombreuses infrastructures ainsi que l’acquisition de matériel spécialisé par les différentes communautés, grâce aux legs de ce grand événement sportif.

Par ailleurs, notons que le processus de sélection en vue de la 60e Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2026 s’amorcera de son côté en janvier prochain avec la réception des avis de candidatures.