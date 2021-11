Les Condors obtiennent la victoire de justesse

Après avoir pris les devants 8-2 en début de troisième période, les Prédateurs de Joliette ont tenté le tout pour le tout avec 6 buts. Le gardien Nathan Pelletier a obtenu sa première victoire à son premier départ de la saison. Les Condors ont mis fin à une séquence de trois défaites, dimanche ils seront en action à Montmagny pour disputer un match de division face à l’Everest de la Côte-du-Sud.

Frédéryck Janvier s’était fait oublier derrière le filet juste avant de revenir devant Pelletier pour faire dévier le tir de la pointe de Nathan Baribeau. C’était alors 1-0 pour les Prédateurs à mi-chemin en première période. Le gardien originaire de Rivière-du-Loup n’a pas mis de temps pour se faire remarquer, dès la 15e minute, il frustre Félix Abraham, avec un arrêt spectaculaire de la mitaine, qui tirait sans avertissement à la suite d’une descente à trois contre un. Fabrice Hamel récupère la rondelle qui s’était faufilée sur le côté du filet à la suite de la glissade de Pelletier et remet à Thomas Simard qui aperçoit Samy Paré, seul à l’entrée du territoire adversaire, la passe est précise et Paré se présente seul devant Jacob Viens et la bat d’une belle feinte avant de glisser la rondelle entre les jambières. Cet arrêt a fait la différence entre être de l’arrière 0-2 ou revenir à pointage égale et a semblé redonner confiance aux Condors. À peine deux minutes plus tard, à la suite d’une mise en jeu remportée par Samy Paré, Émile Côté y va d’un boulet de canon pour battre Viens à rat la glace. La première période s’est terminée 2-1 en faveur des visiteurs.

Les hommes de Pier-Alexandre Poulin avaient faim, ils ont inscrit 3 buts dans les cinq premières minutes de jeu en deuxième période par l’entremise de Paré avec un puissant tir des poignets, Charles-Édouard Drouin avec une démonstration de maniement de rondelle avant de loger la rondelle dans le haut du filet et Louis Nadeau avec un tir précis qui a porté la marque à 5-1. Nadeau n’a pas hésité sur le retour de lancer de Thomas Leclerc. Sur une descente à 3 contre 3, Félix Abraham obtient à nouveau sa chance et surprend Pelletier avec un tir précis dans le haut du filet. Avant la fin de la période, Mikisiw Awashish a mis la table pour Samy Paré qui complétait son tour du chapeau et pour Dylan Champagne qui marquait en avantage numérique, son 12e de la saison. C’était alors 7-2 pour les Condors qui avaient 25 lancers après 40 minutes de jeu contre 29 pour Joliette.

Samy Paré reprend son travail après 15 secondes en 3e période alors qu’il profite d’un cafouillage dans l’enclave pour pousser la rondelle dans un filet désert. Alors que le match semblait se dérouler à sens unique, pendant un avantage numérique aux Condors, Alexis Bolduc bat de vitesse son couvreur sur une descente à deux contre deux et redirige la passe de Christophe Chiasson. Avec 12 minutes à jouer au match, Jacob Lefebvre inscrit son premier sur un tir sur réception. Nathan Baribeau sur une descente à 4 contre 2 pousse la rondelle derrière Pelletier pour ramener le pointage à 8-5. Avec 5 minutes à jouer en 3e, les Prédateurs retirent leur gardien au profit d’un 6e attaquant et la stratégie pour fruit. L’entraîneur-chef des Condors a alors demandé son deuxième temps d’arrêt pour s’assurer que les joueurs restent concentrés et la réplique n’aura pris que 15 secondes avant que Samy Paré intercepte une passe en zone neutre avant de filer vers la zone adverse et remettre au capitaine Mikisiw Awashish qui tire sur réception pour inscrire le 9e but des siens. Samy Paré avec une lecture de jeu coupe la passe du défenseur adverse et enfile le 10e but avec un tir depuis sa zone, dans un filet désert. C’était son 5e but et son 7e point de la soirée.

Marque finale de 10-8 pour les Condors, eux qui ont tiré au total 34 fois et en ont concédé 44 aux Prédateurs dont 15 en 3e période. Prochain match, dimanche 14:00 à Montmagny pour affronter l’Everest.