Beaucoup de caractère chez les Condors

Après avoir mis fin, vendredi à une séquence de trois revers alors que les Condors ont remporté un match de fou par le pointage de 10 à 8 contre les Prédateurs de Joliette, c’est à Montmagny qu’avait lieu la deuxième partie du weekend contre l’Everest de la Côte-du-Sud.

C’est six joueurs réguliers qui étaient absents pour ce match chez les Condors. Alexandre Lamarre a été rappelé par le Drakkar de Baie-Comeau, il a d’ailleurs inscrit son premier but en carrière dans une défaite contre le Titan d’Acadie-Bathurst dimanche. William Lepage, Félix-Antoine Hamel-Gosselin, Thomas Boucher, Julien Létourneau et Félix Tanguay étaient tous sur la liste des blessés. Samuel Mathieu et Mathieu Grenier ont été rappelés en renfort.

Samy Paré reprend là où il avait laissé vendredi soir en profitant d’un rebond capricieux de la rondelle suite au dégagement de Thomas Simard en désavantage numérique pour ouvrir la marque après 2 minutes de jeu. Alex Labbé a déjoué William Gagné avec un tir qui rebondit derrière le filet avant de ricocher sur la jambière pour entrer dans le filet. Les Condors ont répliqué avec l’aide de Charles-Étienne Hébert avec son 17e de la saison et le Capitaine Mikisiw Awashish avec son 10e de la saison. Les deux buts sont la conclusion d’un bel échange à trois avant d’aboutir au fond du filet. Avec moins de six minutes à faire en 3e, l’Everest a inscrit 3 buts sans réplique pour entrer au vestiaire avec l’avance d’un but.

Le jeu s’est resserré en 2e période et pendant un avantage numérique aux Condors, l’effort collectif entre Dylan Champagne et Jovan Audet a mené au 3e but de la saison de Louis Nadeau. La deuxième période s’est terminée avec un pointage de 4-4 et les Condors avaient réussi 29 lancers contre 26 pour l’Everest.

Dès le début du dernier tiers, les Condors ont pris le contrôle de la rondelle, Louis Nadeau a remis à Charles-Édouard Drouin qui avait aperçu le capitaine se démarquer seul devant le filet. Mikisiw Awashish a déjoué Labrie pour redonner un but d’avance aux hommes de Pier-Alexandre Poulin. Quelques minutes plus tard, Mathis Chouinard avec un deuxième effort a poussé la rondelle dans le dos de Gagné pour créer l’égalité 5-5.

La prolongation 3 contre 3 a donné aux spectateurs présents du jeu enlevant avec plusieurs attaques à répétitions et des arrêts spectaculaires. C’est Samy Paré qui fut le seul marqueur en tirs de barrage, Louis Nadeau s’est aussi démarqué avec un but en avantage numérique et deux aides pendant que William Gagné fermait la porte pour obtenir sa 14e victoire de la saison.

Les Condors seront à West Island vendredi prochain avant de revenir à la maison dimanche 14:30 pour affronter le Titan de Princeville.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.