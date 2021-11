Un bon début de compétition pour les équipes Ascalon 

Les championnats de soccer compétitif se poursuivent pour les équipes de l’Ascalon Saint-Georges. Les différentes formations féminines et masculines évoluant en ligue de développement (U9 à U12) obtiennent de bons résultats.

Cette compétition est axée uniquement sur le développement des aptitudes de jeu. Aucun classement, ni compilation de résultats ne sont opérés dans ce championnat.

Isabelle Poulin, entraîneure responsable de l’équipe U11M Ascalon mentionne cependant les bons apprentissages réalisés par son équipe : « Les gars apprennent à jouer en équipe et établir un jeu de passe. Je demande aux gars de prendre le temps de contrôler le ballon et non de juste le botter en avant, quitte à se le faire enlever. Ils apprendront à prendre de la vitesse dans leur contrôle, ce qui, à long terme sera gagnant pour eux. ».

Du côté de la ligue de soccer LSQM, les différentes équipes géorgiennes obtiennent également de bons résultats leur permettant de se positionner dans le trio de tête de leurs championnat respectif.

Au niveau U13 féminin, l’équipe enregistre une fiche de 6 matchs joués (5 victoires et une seule défaite), dernier match joué face au Royal Beauport sur le gain de 5-3. Chez les U14 féminin, l’équipe se positionne en 1ère position du championnat en n’ayant pas connu de défaite sur les 4 matchs joués.

À noter particulièrement, l’importante victoire aux dépends du Phénix Québec sur le score de 3-2 (buts de Claudia Carrier, Alycia Grondin et Clara Lessard). Enfin, toujours du côté féminin, la formation U15/U16F Ascalon a obtenu la victoire face au Royal Beauport, score de 6-1 (Laurie Brochu, Flavia de Paola, Rosalie Genesse, Éléa Loubier, Mathilde Smith et Frédérique Turmel) mais a connu une lourde défaite sur le score de 0-7 face au CSOQ U16F#2.

Au niveau masculin, les gars U14M Ascalon réalisent également un bon début de saison avec une fiche de 4 victoires sur 5 matchs joués. Ils ont cependant connu leur première défaite dans leur match les opposant à Évolution Lévis, score de 3-5 (David Bolduc (2), Félix Toulouse).

La formation U15M Ascalon quant à elle trône déjà en haut du classement avec aucune défaite en 6 matchs joués, mentionnons notamment leur victoire 5-3 face à Lévis ce dimanche (Jérémie Boucher (2), Lucas Roy (2), Miguel Doyon).

Collaboration de Xavier Bouhy, responsable des communications