Le Familiprix s'impose contre Sainte-Marie

Ce vendredi, la formation du Familiprix de Saint-Joseph recevait la formation du Giovanina de Sainte-Marie. Un match qui s’annonçait avec de l’animosité.

Premièrement au niveau hockey, le Familiprix a mal débuté la première période en accordant deux buts, soit l’un de Samuel Landry et l’autre de Charles Bety. Le gardien partant de l’équipe Joseloise Bobby Poulin a été blessé après seulement 7 minutes de jeu suite à une échauffourée devant sa cage et il a dû quitter pour le vestiaire pour ne jamais revenir et laisser sa place à Pier-Olivier Doyon.

En deuxième période, le Familiprix est passé à l’attaque avec trois buts, soit ceux de Jacob Jacques, Marc-Antoine Perron-Rousseau et Olivier Lafontaine.

En troisième, Sainte-Marie y est allé des deux premiers buts de la troisième période avec celui de Michael Fecteau et Charles Bety, la riposte sans équivoque du Familiprix est venue égaliser et donner la victoire au Familiprix par l’entremise de Marc-Antoine Perron-Rousseau, Mathieu Létourneau et Maxime Cliche.

Dans cette rencontre le duo Breton-Bety du Sainte-Marie a terminé la rencontre avec 2 buts et 6 passes, alors que le duo Rousseau-Cliche y est allé avec 3 buts et 6 passes, donc le but égalisateur et le but d’assurance.

Au niveau robustesse, le numéro 18 du Giovanina Anthony Dumont a dérangé a plusieurs reprises pendant la rencontre et a eut plusieurs démêlées avec Jacob Jacques et Maxime Cliche du Familiprix. D’ailleurs vers le mi-chemin de la deuxième période, il est passé très près d’une mêlée générale entre les deux clubs suite à une attaque de deux joueurs du Sainte-Marie sur Maxime Cliche du Familiprix, Dumont a reçu quelques bonnes taloches de Cliche à ce moment.

Maxime Cliche a connu un bon match de hockey autant offensivement en complétant un duo avec Perron-Rousseau qu’au niveau robustesse avec quelques confrontations contre Dumont et Bety et lorsqu’il est venu à la défense de la recrue Louis-Antoine Rochette.

À 8 minutes de la fin du match, Dumont a voulu s’en prendre à Jacob Jacques alors que le pointage était de 3 à 3, c’est à ce moment que ce fut la fin du match pour Dumont qui fut expulsé de la rencontre.

Marc-Antoine Perron-Rousseau est en feu présentement, a ses deux derniers matchs a cumulés 4 buts et 5 passes.

Après 8 rencontres, le club de hockey Familiprix est :

• 5e de la ligue avec 4 victoires et 4 défaites

• À 1 point de la 3e position

• Pier-Olivier Doyon est le seul gardien de but de la ligue avec 1 blanchissage

• Pier-Olivier Doyon a la meilleure moyenne de but accordé de la ligue avec 2,54

• Marc-Antoine Perron-Rousseau est le 8e marqueur de la ligue avec 12 points

• 6e au niveau des buts pour avec 31

• 1er au niveau des buts contre avec 29

• 3e au niveau des équipes les moins punies avec 144 minutes

La prochaine rencontre du Familiprix sera vendredi 3 décembre à l’aréna de Saint-Joseph, alors que la formation du Plastique Moore de St-Damien sera le visiteur. La formation du St-Damien a entre autres dans ses rangs Vincent Gonthier 3e joueur le plus puni de la ligue et Jérémie Fournier, 5e marqueur de la ligue.