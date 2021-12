Un nouveau contrat de trois ans pour l'entraîneur-chef Marc Loranger

La Direction du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé aujourd'hui, en conférence de presse, le renouvellement du contrat de son entraîneur-chef des Condors football, Marc Loranger.

La nouvelle n'a surpris personne compte tenu de la saison parfaite que vient de connaître la formation qui a remporté en novembre le Bol d'or dans sa division.

L’entraîneur se voit accorder un renouvellement pour les trois prochaines années.

« Le plus important, c’est que nos joueurs ont retrouvé la confiance sur le terrain. Au-delà de la saison exceptionnelle qu’ils ont connue cette année, les étudiants ont retrouvé le plaisir de jouer en équipe, » a indiqué l’entraîneur-chef Loranger.

Si l'objectif au cours des trois prochaines années est bien sûr de gagner, le coach insiste pour dire que ce qui est important est « d'offrir le mieux aux joueurs qui nous choisissent. »

La saison 2021 a démontré la compétitivité des Condors football dans le circuit collégial, même si l'équipe n'évolue pas dans un grand centre urbain. Pour Marc Loranger, il importe de toujours améliorer le programme sportif football, qui se compare très bien à plusieurs autres établissements au Québec, dans ubne perspective de réussite académique.

Le directeur des études et de la vie étudiante, Jean-Philippe Vachon, a profité de la conférence de presse pour confirmer aussi la prolongation du contrat de l’entraîneur adjoint Félix Tessier-Waddel.

« Notre organisation est très heureuse de pouvoir compter sur Marc Loranger et Félix Tessier-Waddell. Ils encadrent nos étudiants-athlètes de façon exceptionnelle. Ils sont des modèles pour nos joueurs et excellents pour diriger cette équipe. La façon dont les jeunes se sont comportés lors de la dernière saison en est une belle preuve » a souligné M. Vachon.

L’entraîneur de position Christian Dallaire sera également de retour à temps plein la saison prochaine.

Des résultats exceptionnels

Rappelons que les entraîneurs sont arrivés en 2018 alors que le programme de football du Cégep Beauce-Appalaches rencontrait des difficultés.

Depuis, l’organisation des Condors ainsi que les entraîneurs ont travaillé d’arrache-pied afin de relancer l’équipe. De nombreuses mesures d’encadrement ont été mises en place afin de soutenir le développement sportif et académique des joueurs. Moins de trois saisons plus tard, les Condors football ont remporté la finale de division 3.

Pour la directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches, il était essentiel de poursuivre dans cette direction. « Nous sommes très fiers des réalisations de notre équipe au cours des dernières années. Les joueurs et les entraîneurs ont fait preuve de beaucoup de résilience et ont travaillé très fort pour réussir. Les étudiants ont été capables de concilier les deux [sports et études] et de bien le faire », de faire remarquer Caroline Bouchard.

Recrutement 2022

Le processus de recrutement pour la prochaine saison est déjà lancé et les entraîneurs ont commencé à rencontrer les recrues potentielles.

« On veut offrir à tous les joueurs qui font partie de notre équipe l’opportunité d’un développement optimal. Une de nos grandes forces est le contact personnalisé que nous avons avec les jeunes. »

Avec un taux de réussite académique supérieur à la moyenne provinciale (82 % en 2020), l’accès à un préparateur physique et à la nouvelle salle d’entraînement, les étudiants-athlètes seront d’autant plus outillés pour bien réussir.

Enfin, le directeur adjoint, Daniel Laflamme, a confirmé le retour en 2022 du camp d'initiation au football pour les jeunes du primaire ainsi que de l'Académie Condors.