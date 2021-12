Hockey: un 3e gain consécutif pour les Condors

Avant la partie, l’équipe de football des Condors a été présentée à la foule avec l’objectif d’immortaliser leur saison parfaite alors qu’ils ont remporté le Bol d’Or au niveau collégial 3e division avec une fiche parfaite de 11 victoires.

Les Condors-Hockey ont été grandement inspirés de voir le succès de leurs collègues et ils ont explosé avec 4 buts dans les 16 premières minutes de jeu sans jamais plus regarder en arrière pour vaincre les Titans de Princeville 6 à 2.

Dès la deuxième minute de jeu, Louis Nadeau exerce une bonne pression sur la défensive adverse et profite du revirement créé derrière le filet pour surprendre le gardien Philippe Larue en désavantage numérique et ouvrir la marque 1-0. À peine six minutes plus tard, sur un jeu similaire en désavantage numérique, Charles-Étienne Hébert a intercepté la passe du gardien Larue et a contourné le filet pour inscrire son 18e de la saison dans une cage abandonnée.

Charles-Édouard Drouin a continué de mettre de la pression sur la défensive adverse, ce qui lui a permis de récupérer la rondelle en zone offensive avant de refiler au capitaine Mikisiw Awashish qui a fait un gros travail dans l’enclave pour inscrire le 3e but des Condors. Quelques instants plus tard, Dylan Champagne cette fois-ci, en avantage numérique, a porté la marque à 4-0 avec son 13e de la saison alors qu’il récupère le retour de lancer d’Émile Côté, Justin Deblois est aussi complice sur le jeu.

Xavier Noury en avantage numérique a réduit l’écart à 3 buts juste avant la fin de la première période. William Gagné a reçu 16 tirs en première et n’a cédé qu’une seule fois.

La deuxième période s’est déroulée sans histoire si ce n’est que les deux gardiens ont été très bons effectuant plusieurs arrêts clés. Alors que Shawn Milord accroche Samy Paré, ce dernier effectue une passe précise en tombant à Dylan Champagne qui file à vive allure en territoire adverse avant de tirer et voir son tir bloqué par le défenseur du Titan et c’est Charles-Étienne Hébert qui récupère la rondelle avant de tirer sur le poteau. Dylan Champagne est bien positionné pour se faire oublier et tire d’un angle difficile pour marque son 2e de l’après-midi, et son 14e de la saison.

En troisième période l’intensité a monté d’un cran et nous avons eu droit à du jeu robuste. Les deux équipes se sont échangées des buts, Hunter Mastine a fait 5-2 avant que Jovan Audet marque en avantage numérique, son 4e de la saison.

C’était une première victoire à domicile depuis le 30 octobre et une 3e consécutive pour les Condors. William Gagné a obtenu sa 13e victoire de la saison en effectuant 36 arrêts tandis que Philippe Larue a accordé 6 buts sur 38 tirs.

Les deux équipes s’affrontent à nouveau vendredi prochain à Princeville avant de recevoir les Cobras de Terrebonne dimanche en après-midi à 14:30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.