Les Dragons juvéniles récoltent les honneurs au gala de la ligue D2

Plusieurs joueurs de l’équipe juvénile des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont récolté les honneurs lors du gala de la ligue D2 tenu samedi.

Charles Boulianne a reçu le prix de la Recrue de l’année. La catégorie équipe d’étoiles les gagnants sont : Samuel Fecteau (Ligne défensive), Antonin Jacques (Ligne offensive), Nathan Vachon (Secondeur), Édouard Loignon (Demi-défensif), Olivier Dubé (receveur) et Marc-Antoine Garneau (Botteur de précision).

Mathias Giroux a obtenu le prix de l’étudiant-athlète par excellence. Les Dragons ont remporté l’Éthique sportive par excellence.

Présentation de la recrue de l’année, Charles Boulianne

Quart-arrière recrue et pièce maitresse de notre offensive, Charles a su propulser notre offensive avec son bras précis et ses décisions rapides. Avec une ligne offensive très petite, Charles a su bien faire ses lectures pour pouvoir lancer le ballon rapidement et c’est ce qui lui a permis d’avoir du succès dans une ligue compétitive. 152 de ses 252 passes tentées ont été complétées en saison régulière pour un pourcentage de complétion de 60 %. L’attaque aérienne des dragons a produit 1612 verges avec Charles au poste de quart. De plus, il a lancé 15 passes de touché sans lancer aucune interception de la saison régulière. Il a mené l’équipe jusqu’en finale de la ligue en ajoutant à ses statistiques près de 500 verges et 3 passes de touché. Ce jeune leader à l’offensive a connu une saison exceptionnelle.