Laurent Dubreuil établit un record personnel et décroche l'or sur 500 m à Calgary

Laurent Dubreuil a décroché la médaille d’or sur 500 m vendredi à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Calgary et a établi un nouveau record canadien.

« J’ai pulvérisé le record [canadien] et je n’ai pas fait ça sur la peau des fesses », a lancé Dubreuil en riant. L’athlète de Lévis a franchi la distance en 33,778 secondes, établissant au passage un record personnel, un record de piste et un record canadien sur l’Ovale olympique albertain.

Le patineur est particulièrement fier de briser la meilleure marque canadienne qui appartenait à Jeremy Wotherpoon (34,03) et d’enregistrer un temps sous les 34 secondes pour la première fois de sa carrière.

« Battre ton record personnel de trois dixièmes de seconde, ça arrive juste lorsque tu as 14 ans, pas lorsque tu es parmi les meilleurs au monde. »

« Je devais corriger mes quelques erreurs de la semaine passée pour l’atteindre [le temps de 33 secondes]. Je savais que c’était possible. Je me sentais particulièrement explosif dans mon échauffement et que j’avais beaucoup de force dans mes jambes. Tout est tombé en place », a analysé Dubreuil.

Le patineur de Lévis a vaincu le Chinois Tingyu Gao par neuf centièmes de secondes, et le Japonais Yuma Murakami par 0,12 seconde. Tous les patineurs qui ont accédé au podium ont fait un temps de moins de 34 secondes, une première cette saison en Coupe du monde.

Le Québécois est hésitant à dire s’il est au sommet de son art, mais les temps vont en ce sens: « J’ai fait mon meilleur départ à vie. L’ancienne marque datait d’il y a six ans et je l’ai battue de cinq centièmes, c’est une grande amélioration. [...] Cela dit, l’an dernier aux Championnats mondiaux, j’ai également fait de belles prestations ».

Ses résultats cette saison sont ponctués de réussites. Cette course était le septième podium consécutif pour Dubreuil sur cette distance, mais il ne place pas la charrue avant les bœufs: « Les Jeux sont dans deux mois et c’est une tout autre saison. Certains patineurs qui sont présentement dixièmes vont se battre pour le podium à Pékin, rien n’est gagné ».

Il s’agissait de la deuxième victoire de Dubreuil sur 500 m en Coupe du monde cette saison, après celle acquise à Stavanger, en Norvège, en 34,573 secondes.

Le Québécois totalise maintenant deux médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze sur la distance cette saison. Il trône d’ailleurs au sommet du classement général sur 500 m.

Plus tard vendredi, au 3000 mètres féminin, la Canadienne Isabelle Weidemann a enregistré un chrono de 3:55.33 et a mis la main sur la médaille d’argent.

L’Italienne Francesca Lollobrigida a été couronnée championne compte tenu d’un temps de 3:54.43, alors que la Tchèque, Martina Sablikova a obtenu le bronze. La Saguenéaise, Valérie Maltais a terminé sixième à cinq secondes de la meneuse.

Du côté du 500m chez les dames, également disputé vendredi, la Russe Olga Fatkulina a remporté la course en 36,726 secondes. La Japonaise Nao Kodaira et la Russe Angelina Golikova ont complété le podium, dans l’ordre.

Les Canadiennes Marsha Hrudey et Brooklyn McDougall ont suivi aux 18e et 20e échelons, dans l’ordre.

La Coupe du monde se poursuivra plus tard ce soir avec la tenue du 5000 m masculin.