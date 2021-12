Une victoire et une défaite pour l'Assurancia

L'Assurancia était à Disraëli vendredi soir face au Cité Construction puis à Saint-Romuald dimanche soir pour affronter l'Expert, la meilleure équipe du circuit.



En première partie vendredi, Jacob Roy a profité d’un avantage numérique pour inscrire son 6e de la saison. Cela le place maintenant au deuxième rang des meilleurs marqueurs chez les défenseurs du Circuit Loubier. En fin de première, Nathaniel Doyon marque en désavantage numérique sur une savante passe de Cedric Poulin.



Les locaux marquent en avantage numérique en tout début de deuxième période, mais l’Assurancia réplique par l’entremise de Cedric Poulin et Mathieu Arguin pour prendre les devants 4 à 1.

L’Assurancia ne regardera plus derrière et l’emporte 6 à 1. Zachary Talbot et Felix Labbé ont marqué en troisième.



Dimanche soir, l’Expert prend les devants en avantage numérique avant de doubler son avance sur une descente à 3 contre 2. Zachary Talbot vient redonner un vent d’espoir à l’Assurancia en milieu de deuxième, mais les locaux réplique aussitôt.



En troisième période, l’Assurancia ramène l’écart à un but, 3 à 2 avec le filet de Nathaniel Doyon, mais l’Expert marquera finalement deux fois dans un filet désert pour l’emporter 5 à 2.



Jacob Tremblay était d’office pour les deux matchs du weekend. Il a été très solide lors des deux matchs.



L’Assurancia reprendra l’action vendredi à Lotbinière et terminera son année 2021 en accueillant le Lafontaine de Bellechasse le samedi 18 décembre à 20 h 30.