Les Condors toujours en tête de la division Est

Les choses semblent se placer chez les Condors après avoir connu un mois de novembre plutôt difficile, vendredi soir, les hommes de Pier-Alexandre Poulin ont signé une 4e victoire consécutive alors qu’ils ont remporté le match 5 à 3 face aux Titan de Princeville.

C’est le nom de Jacob Bernard qui devra être ajouté à la longue liste d’absent chez les joueurs du Cégep de Beauce-Appalaches.

La tornade de Ste-Marie-de-Beauce a propulsé les Condors en avance 2 à 0 en première période alors que Jovan Audet redirige le tir d’Émile Côté sur le poteau et récupère son propre retour pour inscrire son 5e de la saison. Quelque 52 secondes plus tard, c’est Louis Nadeau qui enfile son 5e alors qu’il surprend le gardien adverse avec un tir de loin en se servant du défenseur comme écran, Mikisiw Awashish est complice sur le jeu.

La deuxième période a été plus difficile alors que le Titan a inscrit trois buts sans riposte par l’entremise de Mathys Royal, Nicholas Beauvilliers et Mathis Fradette, ce qui leur donnait une avance de 3 à 2. Nathan Pelletier qui en était à son deuxième départ de la saison a été bombardé de 17 tirs dans cette période. Il n’a rien cédé en première période et ni au dernier tiers alors qu’il a effectué 36 arrêts au total sur 39 lancers pour récolter sa deuxième victoire de la saison.

Alors que Princeville joue à court d’un homme, Samy Paré en a profité pour marquer son 21e de la saison pour créer l’égalité. Samy Paré a encore ébloui la galerie avec une superbe pièce de jeu en zone offensive avant d’alimenter Mikisiw Awashish qui s’était démarqué dans l’enclave pour redonner l’avance aux Condors 4 à 3. Par le fait même, Paré a prolongé sa séquence de parties avec au moins un point à 16. À peine une minute plus tard, Charles-Étienne Hébert, avec un effort individuel a réussi à battre le gardien adverse et porter la marque à 5 à 3.

Un match excitant avec un résultat amer

Le mois de novembre a laissé des traces comme le prouve l’absence de huit joueurs réguliers qui soignent tous des blessures mis à part Alexandre Lamarre qui est toujours avec le Drakkar de Baie-Comeau de la LHJMQ. Un malheur n’arrive jamais seul, William Gagné qui devait commencer la partie dans les filets a dû laisser sa place à Nathan Pelletier pour affronter les Cobras de Terrebonne suite à une mauvaise chute lors de la préparation d’avant match. Comme si ce n’était pas assez, Jeremy Bourdeau a quitté la rencontre tôt en 2e suite à un coup de bâton reçu à la hanche.

Ainsi, dimanche dernier, c’est Tristan Dussault, un joueur affilié qui en était à son deuxième match avec les Condors qui ouvre la marque alors qu’il récupère le retour de lancer de Bourdeau. À peine deux minutes plus tard, Yan Nadon crée l’égalité. Il n’a fallu que quatre-vingt-dix secondes pour que les Cobras prennent les devants grâce à Julien Blouin avec son 23e de la saison. Samy Paré en avantage numérique ramène tout le monde à la case départ avec son 22e. Mais trente secondes après, Steven Fournier vient à bout de Pelletier pour redonner l’avance aux Cobras. Avec trois minutes à faire à la période, Tristan Dussault avec son 2e en carrière fait 3 à 3 avant de retourner au vestiaire.

Julien Blouin avec son 2e du match et Charles-Édouard Drouin avec son 18e de la saison ont ajouté respectivement un but à leur équipe en deuxième période. C’est finalement en avantage numérique que le défenseur Gabriel Larivière-Piché déjoue le gardien Pelletier pour inscrire le but de la victoire, 5-4 alors qu’il restait sept minutes a joué.

Les Condors ont bien tenté d’orchestrer des attaques, mais la défensive agressive des Cobras leur a bien réussi. Marc-Anthony Lambert a effectué 31 arrêts sur 35 lancers alors que Nathan Pelletier a réussi 26 arrêts sur 31 tirs pour subir sa première défaite de la saison.

À l’aube du dernier weekend avant la pause de fêtes, les Condors sont toujours en tête de la division Est avec une fiche de 18 victoires et 8 défaites.

Ce vendredi, le 17 décembre, ils seront à Granby alors que le Collège Français seront les visiteurs dimanche après-midi à 14 h 30.