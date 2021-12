Le Familiprix offre une partie festive à ses partisans

Ce dimanche, le club de hockey Familiprix de Saint-Joseph recevait la formation de Trois-Pistoles. Pour l’occasion, les partisans, particulièrement les enfants ont pu profiter de la venue du Père Noël.

Les Joselois retrouvaient deux de leurs joueurs. Il y a l’ancien joueur de la LNH, Junior Lessard et Yannick Roy qui revenait d’une blessure qui l’a privé de plusieurs matchs depuis le début de la saison.

Les Beaucerons n’ont eu que peu de misère à vaincre leurs adversaires qui ont laissé passer dix buts.

Ils ont marqué trois fois en première, cinq fois en deuxième et deux fois en dernière période. Le gardien du Familiprix n’a laissé aucune rondelle se faufiler au fond de sa cage.

L’entraineur David Lessard avait concocté des trios très forts. D’abord, la TRING CONNECTION formée de Yannick Roy, son fidèle compagnon Patrick Cyr et le kid Félix Poulin a terminé la rencontre avec 1 but et 2 passes. La ST-FRED CONNECTION formée de Maxime Cliche, Denis Nadeau et Joey Boutin a terminé la rencontre avec 2 buts et 7 passes. Le trio formé de Marc-Antoine Perron-Rousseau, Junior Lessard et René-Dave Pelchat a étourdi plusieurs fois la formation du Trois-Pistoles et a terminé la rencontre avec 3 buts et 6 passes.

Le défenseur Joselois Jonathan Goulet a connu son meilleur match offensif de l’année avec 2 buts et 1 passe.

La formation Joseloise est la meilleure équipe défensive de la ligue avec 34 buts accordés depuis le début de l’année.

Marc-Antoine Perron-Rousseau (7e) et Maxime Cliche (10e) sont parmi les dix meilleurs pointeurs de la ligue.

Le Familiprix est présentement 5e de la ligue, mais est à seulement 1 point de la 3e position.