Vingt nageurs du CNRB de retour en compétition

Des nageurs du Club de natation régional de Beauce ont fait leur retour dans le circuit compétitif la fin de semaine dernière en participant au Défi Nez Rouge au Peps de l’Université Laval.

Un total de 600 nageuses et nageurs étaient présents et venaient de 23 clins de l’est du Québec. Vingt athlètes du CNRB participaient malgré le peu d’entraînement dont ils ont pu bénéficier au cours de la dernière année. À onze reprises ceux-ci ont terminé parmi les dix premiers de diverses épreuves auxquelles pouvaient être inscrits plus de cent nageurs.

L’athlète qui a le mieux performé est Marianne Fortin qui a monté sur la deuxième marche du podium à l’épreuve du 50 mètres papillon.

Malgré leur absence de victoire, l’entraîneur-chef du CNRB s’est dit très satisfait des performances de ses athlètes qui n’ont repris l’entraînement qu’à la fin de septembre après un long intermède.

Plusieurs seront à nouveau en compétition dès samedi prochain avant de prendre une pause pour le temps des fêtes.