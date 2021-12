Challenge MAAA : Les Chevaliers de Lévis débutent en force

Les Chevaliers de Lévis sont actuellement au Challenge M18 AAA qui se déroule au Saguenay. Leur première partie s’est soldée par une victoire en prolongation avec la marque de 4 à 3 contre les Grenadiers de Châteauguay.

C’est le but de Thomas Desruisseaux qui a tranché le duel. Cette partie opposait deux des meilleures équipes du circuit. Tous les buts des Chevaliers en temps réglementaire (deux d’Émile Duquet et un d’Olivier Houde) ont été inscrits en avantage numérique. Dans le camp des Grenadiers, Lou-Olivier Charland et Justin Poirier ont marqué dans les mêmes circonstances. Charles-Olivier Villeneuve s’est aussi inscrit au pointage.

« Les Grenadiers ont beaucoup d’offensive et de vitesse, a résumé l’entraîneur des Chevaliers, Pier-Luc Giguère. Nous ne les avions pas encore affrontés cette saison. Pour débuter le tournoi, c’était vraiment un bon test.

“Je suis content de la façon que nous avons répondu (après avoir encaissé deux buts en première période). Nous avons été surpris par leur vitesse en début de match. Nos gars semblaient très nerveux et ne faisaient pas de jeux avec la rondelle. Nous avons montré plus d’assurance à compter de la deuxième période.”

L’équipe de Chaudière-Appalaches joue aujourd'hui contre les Lions du Lac-St-Louis.