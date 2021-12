Les Chevaliers se rendent en finale

Hier matin, les Chevaliers de Lévis ont réussi à se classer pour la grande finale en étant premiers au classement général du Challenge CCM M18 AAA. Lors de la demi-finale, ils ont blanchi Magog par la marque de 3 à 0.

Le premier marqueur a été le capitaine Jérôme Nadeau à 4 h 24 de la première période. Il a été aidé d’Olivier Dubois. Puis à 11 : 25 en avantage numérique, Tristan Giroux a doublé l’avance des siens secondé par Justin Carbonneau et Olivier Dubois. Lévis a tiré 15 rondelles vers le but versus Magog avec 5 lancers.

En deuxième période, aucun but n’a été inscrit. Les Cantonniers de Magog ont bénéficié d’un avantage numérique de 4 minutes.

En troisième période, Olivier Houde et Eliott Simard ont marqué les 3e et le 4e but des Lévisiens. Des mentions d’aide sont accordées à Elliott Simard, Xavier Daigle et Olivier Houde.

Les 2 joueurs du match

Chevaliers : Samuel St-Hilaire

Magog: Lewis Gendron