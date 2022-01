Alexandre Lamarre gagne sa place avec le Drakkar de Baie-Comeau

L'attaquant des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Alexandre Lamarre, passera finalement le reste de la saison avec le Drakkar de Baie-Comeau de la LHJMQ.

L’état-major de l’équipe a été convaincu de garder Alexandre grâce à son éthique de travail, sa compétitivité ainsi que la puissance de son coup de patin, et ce malgré son jeune âge.

Il est un produit du Séminaire Saint-François, avec le Blizzard SSF de la ligue Midget AAA du Québec, en 2019-2020, il a récolté 27 points en 42 matchs, dont 7 buts.

L’attaquant de 18 ans avait joué six parties avec les Voltigeurs de Drummondville en 2020-21, il a récolté une passe. Après avoir été retranché par les Voltigeurs cette saison, il s’est présenté chez les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches avec la ferme intention de retourner au niveau supérieur.

Il n’avait que 17 ans lors de son passage en Beauce puisque son anniversaire est le 28 décembre, et il a réussi à se démarquer parmi des joueurs beaucoup plus âgés que lui. La LHJAAAQ est une ligue où beaucoup de joueurs de 19-20 ans sont les joueurs dominants. En 21 parties avec les Condors, il a su faire sa marque en inscrivant 5 buts en plus d’amasser 15 aides tout en accumulant un différentiel de +8.

« C’est un joueur qui apporte beaucoup d’énergie sur la patinoire malgré son âge, il a un très bon coup de patin et il n’a pas peur de jouer physique. On se doutait bien qu’il finirait par attirer l’attention des équipes de la LHJMQ », de signaler Pier-Alexandre Poulin, directeur gérant et entraîneur-chef des Condors.

En plus d’avoir du talent sur la patinoire, il est aussi un élève doué à l’école. « C’est une lourde perte pour les Condors, mais en même temps c’est l’objectif principal du programme de donner les outils aux étudiants-athlètes pour passer au prochain niveau. Nous l’avons aidé dans ses démarches, mais Alexandre a mis les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs et cette graduation est pleinement méritée » de poursuivre l'entraîneur Poulin.

L’ancien #91 des Condors a réussi son premier but en carrière dans la LHJMQ lors de la rencontre du 28 novembre face au Titan d’Acadie-Bathurst. Rappelons que le Drakkar avait acquis ses droits via une transaction avec Drummondville avant de procéder à son rappel.

Toute l’organisation des Condors souhaite la meilleure des chances à Alexandre pour la fin de saison avec le Drakkar. Il devient officiellement le premier joueur des Condors à graduer de façon permanente avec un club de LHJMQ.

Un texte de Pierre-Luc Siméon