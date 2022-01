Marie-Philip Poulin en route vers ses 4e Jeux olympiques

La Beaucevilloise, Marie-Philip Poulin sera à nouveau à la tête de l’équipe de hockey féminin du Canada aux Jeux de Pékin qui se dérouleront en février.

Il s’agit de sa quatrième participation et compte parmi les joueuses les plus expérimentées avec sa coéquipière Rebecca Johnston.

C’est hier que le nom des 23 joueuses, qui porteront le chandail de l’unifolié, ont été dévoilés. Sur ce total, 13 avaient participé aux derniers jeux, ceux de Pyeongchang. Deux autres Québécoises se joignent à leur compatriote : l’attaquante Mélodie Daoust et Ann-Renée Desbiens.

C’est dans ces mots sur sa page Instagram, que la Beauceronne a exprimé sa fierté d’être à nouveau la capitaine : « Que ça soit la première ou la quatrième fois, il n’y a pas de mots pour décrire ce feeling. Toujours un immense honneur de représenter le Canada, cette fois-ci aux Jeux olympiques 2022 à Beijing! C’est le même sentiment qui m’habite aujourd’hui que la première fois où j’ai été sélectionnée. »

Au début du mois, Hockey Canada avait annoncé que les joueuses ne disputeraient aucune partie d’ici les Jeux pour s’assurer de ne pas être testée positive à la COVID-19 à Pékin. Avant la sélection finale de l’équipe, 29 joueuses avaient été envoyées à Calgary pour être coupées du reste du monde.

Les Canadiennes n’ont pas joué beaucoup depuis le Championnat du monde en juillet. Elles comptent à leur actif 27 parties. Rappelons qu’en 2010 et 2014, elles avaient remporté l’or contre les Américaines et que le but vainqueur de ces médailles provient de Marie-Philip.

L’équipe féminine partira pour Pékin le 26 janvier et disputera son premier match le 3 février contre les Suisses.