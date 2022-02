La skieuse Marie-Michèle Gagnon sera en piste ce soir

Marie-Michèle Gagnon prendra part à ses troisièmes et derniers Jeux olympiques ce soir à 22 h en ski alpin.

Arborant le numéro 14, l'athlète de Lac-Etchemin participera à l'épreuve du Super G féminin.

La skieuse sera également de la partie pour l'épreuve de descente ce lundi 14 février à 22 h.

Marie-Michèle Gagnon se consacre désormais entièrement aux épreuves de vitesse.

En Coupe du monde, elle a récolté récemment son cinquième podium en carrière à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne, en se hissant sur la troisième marche du podium. Ce résultat marquait une première médaille dans une épreuve de vitesse.

Ces JO sont les troisièmes auxquels elle participe, mais ses premiers en huit ans après avoir raté ceux de 2018 à PyeongChang, en raison d’une blessure.

En soutien à leur égérie locale pour l'épreuve de ce soir, la municipalité de Lac-Etchemin a affiché le message « Go Mitch Go ! » sur le panneau numérique du Centre des arts et de la culture et celui du parc industriel.

Et comme on peut le lire dans chacun des commentaires en dessous de ses publications sur les réseaux sociaux, elle a un bon public de soutien également!