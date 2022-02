La LHCS reprend ses matchs dès le 18 février

La Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light reprendra ses activités dès le 18 février pour finalement conclure sa saison régulière.

Tout comme les autres sports de compétition, la ligue suit les consignes du gouvernement qui lève les mesures concernant l’arrêt des parties. Les représentants des huit formations de la LHCS se sont entendus sur la date de retour.

Chaque équipe jouera trois matchs entre le 18 février et le 6 mars et au terme de cette période, les séries éliminatoires débuteront par des séries quart de finales 3 de 5 qui seront présentées entre le 11 et 20 mars.

Suivront les demi-finales 3 de 5 entre le 25 mars et le 3 avril, puis la grande finale 4 de 7 qui s’amorcera le 8 avril et se terminera, si celle-ci devait se rendre à la limite, le 24 avril prochain.

L’horaire des derniers matchs de saison régulière sera publié d’ici le 14 février prochain sur le site web de la LHCS.

Notons qu’en respect des normes sanitaires, toutes les personnes se trouvant dans l’aréna lors des matchs devront porter le masque et que le passeport vaccinal sera exigé pour y avoir accès. Le nombre de spectateurs admit pour chacune des dernières rencontres de saison régulière, puis des séries se feront en respect des règles établies par les autorités gouvernementales et la santé publique.