Retour de la circulation sur le pont de Saint-Côme-Linière

Depuis le 10 juin dernier, le pont de Saint-Côme-Linière subissait des travaux qui avaient obligé la fermeture à la circulation de camions et voitures, seuls les piétons étaient admis. En début de semaine, sa réouverture a été annoncée.

Au départ, le ministère des Transports prévoyait fermer le pont pour une période de 16 semaines qui s’est finalement transformée en 18 semaines et deux jours. Cela a obligé les usagers à faire un détour de 25 kilomètres.

Le chantier consistait à couler de nouvelles dalles d’approche, repeindre et réparer la structure, refaire les trottoirs pour les piétons et cyclistes et un nouveau caillebotis.

Les travaux de 1,6 million ont été entièrement couverts par le ministère des Transports du Québec.