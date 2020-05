Les nids-de-poule ne font pas relâche

Le printemps apporte toujours son lot de nids-de-poule un peu partout sur les routes du Québec. Même si les gens circulent moins depuis le confinement, il n’en demeure pas moins qu’ils sont bien présents dans le décor.

Ce sont les cycles de gel et de dégel qui sont les grands fautifs de ce problème récurrent. CAA-Québec invite les automobilistes, les piétons et les cyclistes à signaler ceux qu’ils croisent auprès des municipalités.

Selon les dernières données, les villes enregistrent moins de signalements ces dernières semaines parce que la circulation automobile a diminué de façon draconienne. Les nids-de-poule entraînent des dépenses de plus de 1 G$ aux automobilistes canadiens, selon un sondage de la CAA mené en 2016.

Mesures pour éviter les dégâts sur votre voiture

Si vous en croisez-un, il est conseillé de tenir fermement le volant, d’éviter les mouvements brusques et de freiner avant d’y arriver, et non lorsque vous êtes dedans.

Malheureusement, vous n’avez pas réussi à l’éviter et vous vous retrouvez avec des dommages, il existe des recours pour les automobilistes pour obtenir une compensation, mais la démarche demeure complexe. Il vous faudra entre autres fournir des preuves. Il est mieux de s’informer dans un premier temps auprès de votre assureur s’il est possible d’avoir un dédommagement.

Partie remise pour la campagne Les pires routes du Québec

CAA-Québec cherche chaque année les pires routes du Québec, mais dans le contexte de la pandémie cela a été annulé entre autres parce que les automobilistes circulent moins et sont moins susceptibles de remarquer l’état des routes.

Les nids-de-poule en Beauce

Au printemps passé, rappelons qu’un nid-de-poule avait causé de nombreux dégâts sur le Chemin Royal à la hauteur de Notre-Dame-des-Pins et que cette route n’avait pas été le seul endroit miné de la région.

Cette année, avez-vous vu des nids-de-poule ?