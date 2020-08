Le MTQ repeindra les traverses piétonnières d'ici 50 jours

Le ministère des Transports du Québec pourrait mettre jusqu'à 50 jours avant de repeindre les traverses piétonnières complètement effacées à l'intersection du boulevard Renault et du pont Fortin à Beauceville.

C'est du moins ce qu'a indiqué une porte-parole du MTQ lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Comme en témoigne les photos, les larges bandes blanches qui forment généralement ces traverses sont complètement disparues de la surface de bitume et ce, depuis plusieurs semaines déjà.

Cette intersection est sans contredit la plus achalandée de Beauceville alors que le pont est le début de la Route 108 qui commande une importante circulation de camions et de fardiers, en plus du trafic local.

En période de classes, un brigadier scolaire se trouve à cet endroit le matin, le midi et en fin d'après-midi pour assurer la sécurité des nombreux élèves de la Polyvalente Saint-François qui empruntent ces traverses.

Mais présentement, personne n'assure de surveillance et il peut s'avérer hasardeux, voir même périlleux d'entreprendre un passage à pied dans un corridor « fantôme ».

Qui plus est, les conducteurs n'ont pas de repères visuels pour arrêter leur véhicule au bon endroit afin de ne pas entraver le trottoir de peinture complètement inexistant.

On peut se demander si le MTQ aura repeint les traverses avant la réouverture prochaine des écoles.

La porte-parole du ministère n'a pas été en mesure de confirmer à EnBeauce.com une date précise dans l'échéancier d'exécution des travaux « mais les traverses piétonnières sont considérées comme prioritaires. »