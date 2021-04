16 projets de travaux routiers dans Beauce-Sud

Le député Samuel Poulin confirme de nouveaux investissements qui contribueront à améliorer et bonifier le réseau routier dans Beauce-Sud.

Des travaux se tiendront dès cet été, entre autres, à Saint-Martin, Saint-Éphrem, Notre-Dame-des-Pins, Sainte-Aurélie, Saint-Honoré, La Guadeloupe, Saint-Philibert et Saint-Robert-Bellarmin.

Du côté de Saint-Georges, la synchronisation des feux sur le boulevard Lacroix, attendue depuis plusieurs années, et le prolongement de l’autoroute 73 figurent également comme nouveauté à la programmation routière du ministère des Transports.

« Les prochaines années seront très occupées sur les routes de Beauce-Sud. Que ce soit la synchronisation des feux sur le boulevard Lacroix, le prolongement de l’autoroute 73 ou encore la réfection de plusieurs routes dans nos villages, il s’agit de projets attendus depuis de nombreuses années pour lesquels nous venons d’attacher les sommes et les effectifs nécessaires. Que ce soit pour le trafic lourd, mais également pour la sécurité de tous les usagers nous ne ménageons aucun effort pour la mise à jour de nos routes sur lesquelles nous circulons quotidiennement », a déclaré le député par voie de communiqué de presse.

Les sommes qui seront investies dans Beauce-Sud proviennent de l'enveloppe de plus de 361 M$ pour les projets d'investissements en Chaudière-Appalaches du ministère des Transports d’ici 2023.

Voici les principaux projets annoncés:

Saint-Martin — Réfection de la route 204, entre les intersections de la route 269 sur 2.5 KM. (Travaux en 2021-2022) Entre 1M$ et 5M$.

Saint-Martin — Réfection de la route 204 sur 2,6 km à partir de la 16e Rue Est vers le sud (Travaux en 2021-2022). Entre 1M$ et 5M$.

Saint-Martin — Réfection complémentaire du secteur urbain (Préparation en 2021-2022 et Travaux en 2022-2023). Entre 1M$ et 5M$.

Saint-Philibert — Asphaltage de la rue Principale du village jusqu’au rang Langevin (Travaux en 2021-2022) Entre 1M$ et 5M$.

Saint-Évariste — Réfection de la route 108, de la limite de Courcelles sur 4 km. (Préparation en 2021-2022 et travaux en 2022-2023). Entre 1M$ et 5M$.

Saint-Éphrem — Reconstruction des routes 108 et 271 sur 0,8 km dans le secteur urbain (Travaux en 2021-2022). Entre 1M$ et 5M$.

Saint-Éphrem — Réfection de la route 108, au sud du secteur urbain sur 3.2 KM. (Préparation en 2021-2022 et Travaux en 2022-2023). Entre 1M$ et 5M$.

La Guadeloupe — Réfection de la route 269, entre la route 108 et la limite municipale d’Adstock (Travaux en 2021-2022). Entre 1M$ et 5M$.

Notre-Dame-des-Pins — Réfection de la route 173 de la limite de Saint-Georges sur 1,9 km vers le Nord (Travaux en 2021-2022 et 2022-2023). Entre 1M$ et 5M$.

Saint-Georges — Réfection de la route 173, de la limite de Notre-Dame-des-Pins sur 1,3 KM vers le sud. (Préparation en 2021-2022 et Travaux en 2022-2023). Entre 1M$ et 5M$.

Saint-Benjamin — Réfection de la route 275 au nord du secteur urbain de St-Benjamin et mise aux normes de traverse de véhicules hors route. Préparation en 2021-2022 et Travaux en 2022-2023). Entre 1M$ et 5M$.

Sainte-Clotilde — Réfection de ponceaux sur la route 271 du secteur urbain de Sainte-Clotilde. (Travaux en 2021-2022). Moins de 1M$

Sainte-Aurélie — Asphaltage de la route 277 sur 7,3 km à partir de la frontière américaine vers l’ouest (Travaux en 2021-2022 et travaux en 2022-2023). Entre 1M$ et 5M$.

Saint-Honoré-de-Shenley — Réfection du 6e rang, de l’intersection avec la route 269 sur 2,8k vers le nord (Travaux en 2021-2022 et 2022-2023). Entre 1M$ et 5M$

Saint-Ludger — Réfection de la route 204, entre la limite municipale d’Audet et la rue Principale, et des rues La Salle, Principale et du Pont, entre la route 204 et la rue Dallaire. (Préparation en 2021-2022 et Travaux en 2022-2023). Entre 1M$ et 5M$

Saint-Robert-Bellarmin — Réfection du 15e rang, entre le 8e rang et le chemin du Club (parachèvement). (Travaux en 2021-2022). Moins de 1M$