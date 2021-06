Des travaux sur le pont Pierre-Laporte: prévoyez vos déplacements

Le ministère des Transports (MTQ) rappelle aux usagers de la route que le premier blitz de travaux visant la réfection de la chaussée du pont Pierre-Laporte, entre Québec et Lévis, débutera ce dimanche, à compter de 22 h.

Ainsi, une seule voie sera disponible dans chaque direction sur le pont, et ce, jusqu'au 7 juillet prochain.

Le MTQ indique que ces entraves auront des répercussions majeures sur la circulation. Une forte congestion est anticipée de part et d'autre des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Durant ces travaux, les usagers sont fortement encouragés à revoir leurs habitudes de déplacement et à recourir aux mesures d'atténuation en transport collectif qui seront à leur disposition. Le Ministère tient toutefois à leur rappeler qu'ils devront, autant que possible, opter pour le télétravail et restreindre les déplacements interrives non essentiels au moment des travaux.

Rappelons qu'un deuxième blitz de travaux est prévu du 8 au 18 août.