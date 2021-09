Lambton: les plaques du pont de Fer ont été dérobées

Les plaques d'identification du pont de Fer, qui traverse le Grand lac Saint-François sur la route 263 à Lambton, ont été volées par un ou des malfaiteurs.

Selon les autorités municipales, ces plaques auraient été enlevées tout juste avant que l'on entreprenne le démantèlement de la structure, qui a été remplacée par un tout nouveau pont construit latéralement.

Les insignes identifient la compagnie responsable de la construction du pont et son année de mise en service.

« Nous faisons donc appel au public afin de lui demander de nous communiquer toute information qui pourrait nous permettre de retrouver ces plaques qui ont une valeur sentimentale importante pour la municipalité de Lambton et ses citoyens. Nous espérons que la personne qui est en possession de ces plaques les a prises de bonne foi et qu’elle les ramènera au bureau municipal lorsqu’elle verra ce message », peut-on lire dans l'avis de recherche publié sur la page Facebook de Lambton.



On peut communiquer toute information par téléphone au 418 486-7438, par courriel à [email protected] ou encore en personne au bureau municipal de Lambton (230, rue du Collège).

La construction du nouveau pont a commencé au printemps 2020 et la fin du chantier est prévue en 2022. Les coûts sont estimés à 15 537 000 $.