Québec injecte un autre million $ pour la réhabilitation du pont Perrault

Une somme additionnelle de près de 1 M$ est accordée par le gouvernement du Québec à la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins pour le projet de restauration du pont couvert Perrault.

L'annonce a été faite aujourd'hui par voie de communiqué de presse par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Le nouvel investissement porte à près de 3 M$ les sommes imparties par Québec dans la restauration du pont.

En octobre dernier, Notre-Dame-des-Pins avait annoncé le report de la rénovation à l'été 2022 parce que les coûts pour remettre l'infrastructure à niveau avaient plus que doublés par rapport aux estimations, passant de 2 M $ à plus de 5 M $.

Le pont Perrault, immeuble classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, présente une valeur patrimoniale importante. La réhabilitation du pont couvert permettra aux citoyens locaux et aux touristes de se réapproprier et de valoriser l’infrastructure. Cette dernière continuera de servir à relier la piste cyclable ainsi que les différents sentiers pour la pratique de sports récréatifs, comme la marche, le vélo et la motoneige.

« Cette nouvelle est majeure. Nous venons ajouter 1 million$ supplémentaire au montage financier pour la restauration du pont Perrault. Nous travaillons en collaboration avec la municipalité et la MRC Beauce-Sartigan afin de démarrer les travaux au cours des prochains mois en fonction des soumissions, des coûts à respecter et des échéanciers. Le pont Perrault est au coeur de notre vision de conservation patrimoniale et développement du tourisme dans Beauce-Sud », a indiqué le député de Beauce-Sud.

« Le pont Perrault est un emblème régional important et profite sur le plan touristique et par le fait même sécurise la population lors de la traverse sur la rivière Chaudière », a pour sa part commenté Alain Veilleux, maire de Notre-Dame-des-Pins.