Des barrières dissuasives bientôt installées sur le pont du Père-Antonio-Poulin 

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ainsi que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont annoncé le lancement des travaux visant à installer des barrières dissuasives sur le pont du Père-Antonio-Poulin, à Notre-Dame-des-Pins.

« Le début de ces travaux marque la concrétisation d’un engagement que j’ai pris en 2021 auprès de la population de Notre-Dame-des-Pins et de toute la Beauce. Chaque vie compte et aucun compromis ne doit être fait à l’égard de la sécurité des gens. En réunissant les différents intervenants, nous avons trouvé une solution durable et nous avons attribué les investissements nécessaires pour assurer sa réalisation », a mentionné Samuel Poulin.

Cet investissement de 1,3 M$ démontre l’engagement du gouvernement envers la sécurité des citoyens et sa volonté de répondre de manière proactive aux recommandations du coroner.

Les barrières dissuasives seront installées sur la pleine longueur du pont, des deux côtés. Les travaux seront réalisés essentiellement de jour et s’échelonneront sur environ 8 semaines. Durant cette période, une voie sur deux demeurera ouverte sur le pont, dans une direction à la fois.

« La sécurité des citoyennes et des citoyens est au cœur de toutes les décisions de notre gouvernement. À terme, ces travaux renforceront le caractère sécuritaire du pont du Père-Antonio-Poulin, puisque l’installation de barrières dissuasives a clairement démontré son efficacité dans la prévention d’événements malheureux », a souligné Geneviève Guilbault.