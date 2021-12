Pont du Père-Antonio-Poulin : le processus pour sécuriser l'endroit s'amorce

Le 3 mai, un tragique évènement s’était déroulé sur le pont du Père-Antonio-Poulin qui surplombe la 34e rue à Notre-Dame-des-Pins. Une personne avait mis fin à ses jours en sautant de l’infrastructure. C’est ce qui avait enclenché les pressions faites au gouvernement pour sécuriser l’endroit.

Il s’agissait du deuxième drame du même type à survenir dans la même année. En septembre de cette année, des pancartes où il est inscrit : « Tu vis de la détresse ? Parle-nous. Tu es une personne importante. 1 866 APPELLE », avaient été installées.

Le projet a coûté quelques centaines de dollars et il semblerait que pour le moment elles fonctionnent. Par contre, la suite est l’installation de barrières anti-suicide qui coûteront des milliers de dollars, mais qui pourraient sauver des vies.

EnBeauce.com avait discuté avec le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, le 29 septembre qui avait assuré que ce n’était que la première étape et qu’il devait attendre le rapport du Coroner. Bien que ce dernier ne soit pas encore officiellement déposé, M.Poulin assure que s’il peut annoncer l’installation de barrières c’est qu’il a déjà eu des échanges préliminaires qui vont dans ce sens.

Le député explique qu’afin de convaincre les instances qu’ils avaient le devoir de sécuriser le lieu, il a utilisé ces arguments : « Premièrement, chaque vie compte. Il y a déjà eu deux incidents. Il faut que ce soit une barrière sécuritaire, dissuasive. L’autre volet c’est aussi la hauteur du pont qui est extrêmement élevée et le troisième volet c’est que j’ai un quartier familiale en dessous. »

Des analyses seront lancées pour s’assurer de trouver une installation qui convienne également aux accidents et qu’elle puisse résister au poids d’une voiture. De plus, elle devra être conçue pour les hivers québécois et durable.C’est pourquoi le ministère des Transports se donne un horizon de 18 mois pour concrétiser le projet.

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez rejoindre l'Association de prévention du suicide à 1 866 APPELLE ou d'aller sur le site au aqps.info